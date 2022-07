Cristiano Ronaldo ma pomysł jak wyrwać się z Man United. Zaproponował przedłużenie umowy

Cristiano Ronaldo chce odejść z Manchesteru United po tym, jak klub nie awansował do Ligi Mistrzów i nie dokonał, jego zdaniem, wystarczających wzmocnień. Portugalski napastnik nie wziął udziału w przedsezonowym tournee z powodów rodzinnych i nie wrócił do treningów. Ronaldo wrócił do Anglii, aby odbyć rozmowę z władzami Manchesteru United o swojej przyszłości. Zdaniem "The Sun" w rozmowy zaangażował się też sir Alex Ferguson, który chce namówić piłkarza do pozostania w drużynie.

Media: Cristiano Ronaldo może przedłużyć kontrakt z Manchesterem United i pójść na wypożyczenie

Hiszpańskie radio COPE informuje, że Jorge Mendes uczestniczył w spotkaniu pomiędzy Cristiano Ronaldo a władzami Manchesteru United. Uznany agent piłkarski prosi klub o skorzystanie z automatycznej opcji przedłużenia kontraktu do końca czerwca 2024 roku. Obecna umowa jest ważna tylko do końca sezonu 2022/2023. Taka decyzja klubu z Old Trafford mogłaby przybliżyć Portugalczyka do wypożyczenia, na czym mu bardzo zależy, bowiem chce w przyszłym sezonie grać w Lidze Mistrzów, do którech United nie uzyskali kwalifikacji.

Do tej pory Cristiano Ronaldo był przymierzany do transferu do różnych klubów - w tym gronie znajdowała się m.in. Chelsea, Bayern Monachium, Napoli, Atletico Madryt czy Sporting Lizbona. Nikt jednak nie chciał sprowadzić portugalskiego napastnika, o czym świadczą wypowiedzi Enrique Cerezo (prezesa Atletico) czy Olivera Kahna (prezesa Bayernu). - Omówiliśmy temat Cristiano. Osobiście uważam, że Ronaldo jest jednym z najwspanialszych piłkarzy w historii, ale doszliśmy do wniosku, że nie pasuje do naszej filozofii - tłumaczył Kahn na łamach "Sport Bilda".

Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United w sierpniu zeszłego roku, odchodząc za 15 milionów euro z Juventusu. Portugalski napastnik zagrał w 38 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 24 bramki i zanotował trzy asysty.