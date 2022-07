Ronaldo wrócił na decydujące rozmowy do Manchesteru. Sir Alex Ferguson na ratunek

Latem zeszłego roku Cristiano Ronaldo przeniósł się z Juventusu do Manchesteru United za 15 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał łącznie 38 meczów, w których strzelił 24 gole i zaliczył trzy asysty. Poprzednie rozgrywki nie były udane dla Manchesteru United i drużyna nie awansowała do Ligi Mistrzów. Mówi się, że z tego powodu Portugalczyk zamierza opuścić zespół. Atakującym zainteresowanych jest wiele klubów, w tym między innymi Sporting Lizbona, w którym rozpoczynał karierę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosowski aż podrapał się po brodzie. Jednoznacznie o karierze Boruca

Waży się przyszłość Cristiano Ronaldo w Manchesterze United. Na rozmowy przyjechał sam sir Alex Ferguson

Cristiano Ronaldo obecnie nie bierze udziału w zgrupowaniu Manchesteru United w Tajlandii i Australii. Powodem absencji Portugalczyka są powody rodzinne. Jak informuje "MEN", napastnik w poniedziałek 26 lipca wrócił do Anglii, gdzie odbędzie kluczowe rozmowy z trenerem Manchesteru United Erikiem ten Hagiem w sprawie swojej przyszłości.

Z kolei "The Sun" dodaje, że do ośrodka treningowego United pofatygował się sam sir Alex Ferguson. Niewykluczone, że Szkot przybył po to, aby namówić piłkarza do pozostania w drużynie. Według brytyjskich mediów to właśnie legendarny szkoleniowiec latem 2021 roku wpłynął na Portugalczyka, aby ten odrzucił możliwość transferu do Manchesteru City, co ostatecznie uczynił.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dziennikarze oceniają, że jego przyjazd to dobry znak i coraz bardziej prawdopodobne jest, że Ronaldo pozostanie w Manchesterze. Nadal brakuje w tej sytuacji jasności i wszystko może się jeszcze wydarzyć. Nie wiadomo też, kiedy Portugalczyk wróci do treningów.

Kosowski drwi z prezentacji Lewandowskiego. " Z Pamelą Anderson"

Wcześniej o przyszłości zawodnika wypowiedział się Erik ten Hag. Kontrakt Ronaldo wygasa w przyszłym roku, ale zdaniem trenera, napastnik pozostanie w klubie. - Cristiano Ronaldo nie jest na sprzedaż. Wszystko z nim zaplanowałem i nie mogę się doczekać naszej współpracy. Sytuacja jest nadal taka sama. Jestem dobrze poinformowany – ma opcję pozostania na kolejny sezon. Czy Ronaldo może zostać także dłużej niż rok? Tak - powiedział holenderski szkoleniowiec cytowany przez Fabrizio Romano.

"Bestia" ma zatrzymać Lewandowskiego. Szczęsny jest pod wielkim wrażeniem