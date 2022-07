Ten Hag pokazał, kto rządzi w Manchesterze United. Piłkarz ukarany

- Erik ten Hag zaostrzył dyscyplinę w zespole. Musimy być gotowi na to, że możemy usłyszeć słowa, których nie chcielibyśmy słyszeć. Uważam jednak, że wszystko, co robi, robi dla dobra drużyny. Bo to ona jest najważniejsza - tak o nowym trenerze Manchesteru United wypowiedział się jego zawodnik, Diogo Dalot.

I dodał: - Nowy trener, nowy sztab, nowe rzeczy, nowa energia i nowi gracze. Czuję się, jakbyśmy zaczynali od zera. Nie mogę się doczekać startu nowego sezonu. Jesteśmy w trakcie budowy czegoś nowego i to jest bardzo ekscytujące.

Portugalczyk opowiedział o nowych zasadach, jakie do Manchesteru United wprowadził ten Hag. "The Athletic" poszło o krok dalej i opisało, jak zaostrzona dyscyplina odbiła się na jednym z zawodników pierwszej drużyny w trakcie azjatyckiego tournee.

Ten Hag zaostrzył dyscyplinę w Manchesterze United

Jeden z piłkarzy dwukrotnie spóźnił się na spotkania zespołu. Nowy trener Manchesteru United odsunął go od jednego ze sparingów, mimo że wcześniej zapowiedział mu, że w tym meczu zagra. Chociaż portal nie podał nazwiska odsuniętego gracza, to podkreślił, że decyzja Holendra miała przypomnieć zawodnikom, kto rządzi w drużynie. Brak odpowiedniej dyscypliny miał być bowiem jednym z problemów zespołu w poprzednim sezonie.

Zachowanie trenera skomentowali też inni zawodnicy. - Potrzebowaliśmy lepszej kultury piłkarskiej. Pewnie, że nie można się spóźniać. Ludzie, którzy normalnie pracują, nie mogą tego robić. My nie możemy się spóźniać na treningi i spotkania. Takie jest życie, trzeba być na czas - powiedział bramkarz, David de Gea.

- Myślę, że brakowało nam dyscypliny. Dla mnie to nie tylko sposób, w jaki grasz i zajmujesz pozycje, ale też to, co robisz za boiskiem. Nie spóźniaj się na spotkania i posiłki. To bardzo ważne. Jeśli ktoś to robi, to powinien być ukarany. Ten Hag postępuje właściwie - dodał pomocnik, Bruno Fernandes.

Nowy sezon Premier League Manchester United zacznie 7 sierpnia. To wtedy zespół ten Haga podejmie Brighton.