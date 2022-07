Ciekawe słowa trenera Bayernu ws. transferu Harry'ego Kane'a

Bayern Monachium rozpoczął przygotowania do nowego sezonu bez Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski przeniósł się do FC Barcelony, a trener Bawarczyków Julian Nagelsmann stanął przed zadaniem zreorganizowania gry drużyny.

Nie jest bowiem pewne, czy Bayern zdoła pozyskać środkowego napastnika, który byłby w stanie zastąpić Lewandowskiego. Wielu ekspertów wskazuje, że być może Nagelsmann spróbuje gry z fałszywą "dziewiątka".

Niemieckie media jeszcze przed transferem reprezentanta Polski wskazywały na potencjalnych zastępców Polaka. Większość z opcji jest już jednak nieaktualna, choć Bayern ma być nadal zainteresowany atakującym Tottenhamu Harrym Kane’em. O ewentualne pozyskanie Anglika zapytany został również trener Bawarczyków Julian Nagelsmann.

- Największym problemem w tej kwestii jest jego wartość. Kane to znakomity zawodnik, jeden z najlepszych napastników na świecie. Możliwe, że kiedyś strzeli wiele bramek w Bundeslidze. Nie znam jego dokładnej ceny, ale byłaby to bardzo kosztowna operacja. Zobaczymy, co będzie w przyszłości - stwierdził Niemiec, cytowany przez Sky Sport.

Coraz więcej ekspertów uważa, że brak Lewandowskiego będzie problematyczny dla Bayernu. Takiego zdania jest m.in. były trener ekipy Bawarczyków Felix Magath: - Uważam, że Robert idealnie pasował do Bayernu Monachium. Z tego powodu to piłkarskie małżeństwo było tak udane i harmonijne aż do samego końca. Sądzę, że teraz mogą się pojawić problemy z dostosowaniem gry bez Lewandowskiego - stwierdził. - Wszyscy będziemy za nim bardzo tęsknić - wtórował mu Juergen Klinsmann.