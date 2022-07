Zinczenko ma nowy klub. Angielski klub finalizuje piąty transfer

Pierwsze informacje o możliwym transferze Ołeksandra Zinczenki do Arsenalu przekazał Fabrizio Romano. Przed tygodniem włoski dziennikarz oznajmił, że doszło już do ustnego porozumienia pomiędzy Manchesterem City a piątym klubem ubiegłorocznych rozgrywek Premier League, w sprawie kwoty odstępnego za ukraińskiego pomocnika. Do potwierdzenia transakcji brakowało jedynie ustalenia szczegółów umowy dla piłkarza.

Ołeksandr Zinczenko w Arsenalu. "Moje marzenie z dzieciństwa się spełniło"

Ostatecznie potwierdzenie nadeszło w piątkowe popołudnie. Wówczas władze Arsenalu przekazały za pośrednictwem mediów społecznościowych, że transfer stał się faktem, i od przyszłego sezonu Ukrainiec będzie występował w barwach angielskiej drużyny.

- Właśnie spełniło się moje największe marzenie z dzieciństwa. Już jako mały chłopiec byłem ogromnym fanem Arsenalu. Z podziwem patrzyłem na grę Thierrego Henry i Cesca Fabregasa. Oglądanie meczów tej drużyny sprawiało mi ogromną radość. Pokochałem ten klub. Dlatego też zdecydowałem się na kontynuowanie kariery w tym zespole. Już nie mogę się doczekać, kiedy po raz pierwszy wyjdę na murawę w nowych barwach - przyznał po ogłoszeniu transferu Zinczenko.

- Jestem ogromnie szczęśliwy widząc, jak dobrze jesteśmy przygotowani przed nowym sezonem. Już wcześniej ułożyliśmy plan, na podstawie którego będziemy funkcjonować w trakcie kolejnych miesięcy i Ołeksandr Zinczenko jest jednym z głównych punktów tego planu. Cieszymy się, że Ukrainiec dołączył do nas, ponieważ prezentuje niesamowitą jakość gry, która z pewnością pomoże drużynie w walce o najważniejsze trofea - przekazał dyrektor techniczny angielskiego klubu Edu Gaspar.

Głos w sprawie transferu zabrał także Mikel Arteta. - To świetnie, że Ołeksandr zasili nasze szeregi. Znam go bardzo dobrze i skrupulatnie śledzę jego karierę. 25-latek to wysokiej klasy gracz, który znakomicie odnajduje się na boisku, a do tego jest niesamowicie wszechstronny. Nie chodzi tu tylko o dostosowywanie się do nowych pozycji. Z pewnością wniesie mnóstwo świeżości na ataku i w obronie. Ołeksandr jest także wspaniałym człowiekiem, dlatego cieszę się, że zespół podjął ogromny wysiłek, by sprowadzić go w nasze szeregi - podkreślił szkoleniowiec Arsenalu.

Jak donoszą media, ukraiński pomocnik już przed kilkoma dniami udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa aktualnie angielska drużyna. Tam pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie podpisał czteroletni kontrakt. Zagraniczni dziennikarze ujawniają, że na ten transfer Arsenal przeznaczył 30 milionów funtów podstawy i dwa miliony funtów w postaci bonusów. Sprowadzenie 25-latka jest piątym wzmocnieniem angielskiego zespołu w tym oknie transferowym. Wcześniej do klubu dołączyli Gabriel Jesus, Marquinhos, Matt Turner i Fabio Vieira.

Ołeksandr Zinczenko jest wychowankiem Szachtara Donieck, choć nie zagrał ani jednego meczu w pierwszym zespole. W lutym 2015 roku Ukrainiec przeniósł się do rosyjskiego klubu FK Ufa, a w lipcu 2016 roku został wykupiony za dwa miliony euro przez Manchester City i od razu został wypożyczony na rok do PSV Eindhoven. Od 2017 roku Zinczenko nieprzerwanie występuje w klubie z Manchesteru. W ciągu pięcioletniej przygody z mistrzem Anglii rozegrał 127 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwa gole i zanotował 12 asyst.