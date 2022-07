Manchester United podjął decyzję ws. Martiala. Zmiana sytuacji o 180 stopni

1 - tylko tyle goli na półrocznym wypożyczeniu do Sevilli strzelił Anthony Martial. Francuski napastnik Manchesteru United przeniósł się do Hiszpanii, by odbudować się po nieudanym czasie w Anglii, jednak i tam nie udało mu się odnaleźć odpowiedniej formy.

Martial, który w Manchesterze United gra od 2015 roku, z sezonu na sezon obniżał poziom. W sezonie 2019/20 Francuz strzelił 23 gole i miał 12 asyst. W kolejnych rozgrywkach zdobył już tylko siedem bramek i miał dziewięć asyst. W pierwszej połowie poprzedniego sezonu strzelił raptem jednego gola w Premier League.

Kiepski czas sprawił, że przyszłość Martiala na Old Trafford stanęła pod ogromnym znakiem zapytania. Angielscy dziennikarze pisali nawet, że odejście Francuza z klubu jest pewne. 26-latkowi miała nawet nie pomóc zmiana trenera w Manchesterze United.

Martial zostanie w Manchesterze United

Teraz jednak sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Portal "The Athletic" poinformował, że Martial zostanie na Old Trafford. Francuz błysnął w trakcie okresu przygotowawczego do sezonu, zdobywając bramkę w każdym z trzech sparingów z Liverpoolem (4:0), Melbourne Victory (4:1) i Crystal Palace (3:1).

Wpływ na decyzję o przyszłości Martiala miała nie tylko jego forma, ale też sytuacja innego napastnika. Cristiano Ronaldo wciąż nie wrócił do treningów po tym, jak poprosił o możliwość odejścia z klubu. Portugalczyk nie pojechał z zespołem na przedsezonowe tournee, usprawiedliwiając się problemami rodzinnymi.

Trener Manchesteru United - Erik ten Hag - zdecydował, że w obliczu problemów z Portugalczykiem i jego niepewnej przyszłości, potrzebuje jeszcze jednego napastnika. Zamiast kupować jeszcze jednego, zdecydował się dać szansę Martialowi.

26-latek trafił na Old Trafford latem 2015 roku za 36 mln funtów z AS Monaco. Kwota ta mogła nawet wzrosnąć do 58 mln funtów. Obecny kontrakt Martiala obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.