Chelsea wrzuca piąty bieg. Transferowy hat-trick coraz bliżej

Do tej pory na Stamford Bridge trafili Raheem Sterling oraz Kalidou Koulibaly. Pierwszy z nich ma być nową opcją w ataku po odejściu Romelu Lukaku. Drugi zastąpi jednego z dwóch stoperów, którzy odeszli latem do ligi hiszpańskiej. Real Madryt wzmocnił Antonio Ruediger, a do FC Barcelona trafił Andreas Christensen.

O transferze Julesa Kounde do Chelsea spekuluje się od roku. Już 12 miesięcy temu Thomas Tuchel naciskał na transfer Francuza, ale wtedy kluby nie porozumiały się w kwestii odstępnego, a szansę na Stamford Bridge otrzymał wychowanek - Trevoh Chalobah.

Wraz z otwarciem letniego okienka transferowego wrócił temat Kounde w Chelsea. Sprawa mocno się jednak przeciągnęła. Londyńczycy nie tylko zdążyli sprowadzić Koulibaly'ego, ale też zainteresować się Matthijsem de Ligtem, Nathanem Ake oraz Presnelem Kimbembe.

Kounde o krok od Chelsea

Transfer obu Holendrów jest już jednak nierealny. Manchester City zdecydował o pozostaniu Ake, a de Ligt we wtorek został zaprezentowany jako nowy piłkarz Bayernu Monachium. Chelsea rozmawia z Paris Saint-Germain w sprawie transferu Kimbembe, ale na razie strony są dalekie od porozumienia.

To znacznie bliżej jest w kwestii Kounde. Chociaż jeszcze nic nie zostało ostatecznie przyklepane, to Sevilla gotowa jest zaakceptować ofertę w wysokości 60 mln euro. Ta ma się pojawić w środę lub w czwartek. Według hiszpańskich mediów Kounde chce dołączyć do Chelsea i nie ma zamiaru czekać na ofertę z FC Barcelona.

Katalończycy mają również mocno interesować się środkowym obrońcą Sevilli, ale na razie nie złożyli żadnej oferty. Kounde nie chce zachować się jak Raphinha, który mimo oferty z Chelsea czekał na ruch FC Barcelona, bo to na Camp Nou chciał grać bardziej. Ostatecznie to tam trafił z Leeds United.

Kounde zawodnikiem Sevilli jest od 2019 roku, kiedy trafił tam z Girondins Bordeaux. W poprzednim sezonie zagrał w 44 meczach, strzelił trzy gole i miał asystę. Kounde jest 11-krotnym reprezentantem Francji.