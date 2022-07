Chelsea kompletuje linię obrony. Anglicy bliscy porozumienia z PSG

Tego lata w Chelsea może dojść do rewolucji, przede wszystkim w defensywie drużyny. Władze angielskiego zespołu były zmuszone do dokonania znaczących wzmocnień po tym, jak latem z klubu odeszli Antonio Ruediger (Real Madryt) i Andreas Christensen (FC Barcelona). Jedną z luk po stoperach ma wypełnić Kalidou Koulibaly, którego pozyskanie potwierdzono w sobotni poranek. Z kolei drugiego z obrońców może zastąpić Presnel Kimpembe z PSG.

Presnel Kimpembe blisko Chelsea. Kluby podjęły rozmowy

Na transfer 26-latka przede wszystkim naciska Thomas Tuchel, który zna piłkarza jeszcze ze wspólnej pracy w Paryżu. Co więcej, media donosiły, że sam zawodnik jest otwarty na przenosiny na Stamford Bridge.

Z kolei w drużynie mistrzów Francji chciałby go zatrzymać nowy trener Christophe Galtier. Tylko że jego entuzjazmu nie podzielają władze PSG. Choć działacze przyznali, że piłkarz jest ważną częścią projektu, to są gotowi zrezygnować z jego usług, jeśli do klubu wpłynie odpowiednia oferta.

Jak informuje Fabrizio Romano, takowa może pojawić się w najbliższym czasie. Dziennikarz przekazał, że Chelsea podjęła już pierwsze rozmowy z pracodawcą 26-latka. Angielski klub przygotowuje już pierwszą propozycję, która ma opiewać na 45-50 milionów euro. Tylko że jest to kwota znacznie poniżej oczekiwań PSG. Jak przekazał Romano, Francuzi zadeklarowali, że rozpoczną negocjacje dopiero wtedy, gdy wpłynie do nich oferta rzędu 60-65 milionów euro.

Chelsea to nie jedyny zespół zainteresowany usługami Francuza. Media donosiły, że znalazł się on także na celowniku Juventusu. Jednak zdaniem włoskiego dziennikarza, to właśnie trzecia drużyna minionych rozgrywek Premier League, jest w tym momencie na czele wyścigu po podpis 26-latka.

Presnel Kimpembe to wychowanek PSG. Na początku występował w jej młodzieżowych zespołach i rezerwach, aż w końcu awansował do pierwszej drużyny. Miało to miejsce latem 2015 roku. Od kilku sezonów regularnie występuje na środku obrony. W pierwszym zespole PSG rozegrał łącznie 220 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty.