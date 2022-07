Hitowy transfer Manchesteru United stał się faktem. Nawet 67 milionów euro

Manchester United sprowadził trzeciego piłkarza w letnim oknie transferowym. Do klubu z Old Trafford dołączył Argentyńczyk Lisandro Martinez, który będzie kosztował łącznie 67 milionów euro, licząc bonusy. To były podopieczny Erika ten Haga z Ajaksu Amsterdam z lat 2019-2022.

