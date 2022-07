Arsenal sięga po kolejnego piłkarza Manchesteru City. 30 milionów na stole

Kilka dni temu Arsenal przeprowadził najdroższy jak dotąd letni transfer, sprowadzając Gabriela Jesusa z Manchesteru City za ponad 52 miliony euro. Brazylijski napastnik wcale nie musi być jedynym zawodnikiem mistrzów Anglii, który tego lata zmieni barwy klubowe i zasili ekipę "Kanonierów".

Arsenal blisko transferu Zinczenki

Znany ekspert transferowy Fabrizio Romano przekazał, że Arsenal i Manchester City doszły do ustnego porozumienia w sprawie kwoty odstępnego za Ołeksandra Zinczenkę. Według jego informacji koszt transferu ma wynieść 30 milionów euro, a do potwierdzenia transakcji brakuje już szczegółów umowy dla piłkarza.

Mikel Arteta chciałby sprowadzić Zinczenkę, który może grać na lewej stronie obrony i w środku pola, aby zwiększyć wszechstronność drużyny podczas nadchodzącego sezonu Premier League. Podejście Manchesteru City, które sprawia, że umożliwia piłkarzom niemogącym liczyć na regularną grę odejście do innego klubu może sprawić, że transfer doczeka się potwierdzenia.

Pięć lat Zinczenki w Manchesterze City

Ołeksandr Zinczenko jest wychowankiem Szachtara Donieck, choć nie zagrał ani jednego meczu w pierwszym zespole. W lutym 2015 roku Ukrainiec przeniósł się do rosyjskiego klubu FK Ufa, a w lipcu 2016 roku został wykupiony za dwa miliony euro przez Manchester City. Od razu został wypożyczony na rok do PSV Eindhoven.

Od 2017 roku Zinczenko nieprzerwanie występuje w klubie z Manchesteru. Łącznie rozegrał dla niego 127 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwa gole i zanotował 12 asyst. Jego kontrakt jest ważny do 30 czerwca 2024 roku, a według portalu Transfermarkt jego obecna wartość to 25 milionów euro.