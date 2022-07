Oficjalnie: Chelsea ogłosiła hitowy transfer. 38 mln euro

Chelsea była wręcz zmuszona do dokonania znaczących wzmocnień w kontekście środka defensywy po tym, jak latem z klubu odeszli Antonio Ruediger i Andreas Christensen. Niemiec przeniósł się do Realu Madryt, natomiast Duńczyk postanowił kontynuować karierę w FC Barcelonie.

Koulibaly oficjalnie w Chelsea

W sobotni poranek Chelsea poinformowała, że jej nowym piłkarzem został Kalidou Koulibaly. Choć póki co nie zostały podane konkretne szczegóły transferu, mówi się, że Senegalczyk podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku, na mocy którego będzie zarabiał 10 milionów euro netto za sezon. Koszt operacji miał wynieść około 40 milionów euro.

Dla Napoli letnie okienko transferowe było ostatnim momentem, w którym mogło zarobić na sprzedaży swojego kluczowego zawodnika. Umowa Koulibaly'ego z klubem z Neapolu była ważna do czerwca 2023 roku, dlatego w przyszłym roku mógłby odejść za darmo.

Koulibaly drugim letnim wzmocnieniem Chelsea

Kalidou Koulibaly rozpoczynał piłkarską karierę we francuskim klubie SR Saint-Dié. W 2009 roku przeniósł się do drugiej drużyny FC Metz, a po roku awansował do pierwszego zespołu. Po dwóch sezonach spędzonych w Ligue 2 przeniósł się do Jupiler Pro League, zasilając KRC Genk. W Belgii również grał przez dwa lata.

Dobra gra sprawiła, że w 2014 roku Napoli zapłaciło za niego niecałe osiem milionów euro. W ciągu ośmiu lat w Neapolu Senegalczyk wypracował sobie miano jednej z legend klubu. Zajmuje dziewiąte miejsce pod względem liczby rozegranych meczów (317). Do tego strzelił w nich 14 bramek i zanotował osiem asyst.

Koulibaly jest drugim letnim wzmocnieniem Chelsea. Wcześniej do klubu ze stolicy Anglii trafił Raheem Sterling z Manchesteru City, za którego zapłacono ponad 56 milionów euro.