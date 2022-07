Tuchel został zapytany o Lewandowskiego. "Nie ma sensu"

Choć w ostatnich dniach spekulacji na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego było mnóstwo, teraz wydaje się niemal przesądzone, że Polak zostanie piłkarzem Barcelony. Według najnowszych informacji, w ostatnich godzinach sprawy przyspieszyły do tego stopnia, że niebawem transfer może stać się oficjalny.

Thomas Tuchel o Lewandowskim. "Jest jednym z najlepszych"

Lewandowski ma podpisać trzyletni kontrakt z FC Barceloną. Zagraniczne media informowały, że Polakiem interesowały się również Chelsea i PSG. Angielski klub pożegnał się z Romelu Lukaku i nie sprowadził na jego miejsce żadnej gwiazdy. Przypomnijmy, że Lewandowski mógł trafić na Stamford Bridge już rok temu. Został zaoferowany klubowi ale wówczas do zespołu dołączył właśnie Lukaku.

O Lewandowskiego został zapytany szkoleniowiec Chelsea, Thomas Tuchel. Niemiec szybko uciął temat. - Nie sądzę, abyśmy mieli szansę, ale jeśli tak, to jest on jedną z najlepszych "dziewiątek". Ale nie ma sensu mówić o piłkarzach innych klubów i nie zacznę tego robić. Jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy – powiedział trener.

Przełom. "Lewandowski zostanie piłkarzem Barcelony"

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami Tomasza Włodarczyka z serwisu meczyki.pl, w sprawie Lewandowskiego nastąpił przełom. Oba kluby miały się porozumieć i pozostaje kwestia formalności. W Monachium czekają jeszcze na oficjalną propozycję Barcelony. Kiedy ta wpłynie, monachijczycy usiądą do rozmów, które zakończą się transferem Lewandowskiego.

Informację tę potwierdził również dziennikarz "Sky Sports" Florian Plettenberg, który napisał na Twitterze, że "oba kluby chcą sfinalizować transfer w ten weekend", a do tego "Lewandowski raczej nie weźmie udziału w tournee po USA".

Jeśli doniesienia te faktycznie staną się rzeczywistością, to Robert Lewandowski dopnie swego i przeniesie się do klubu, o którym mówił od miesięcy. Co prawda na początku tygodnia napastnik wrócił do Bayernu i rozpoczął letnie treningi, jednak cały czas twierdzono, że są to jego ostatnie dni w Bawarii.