Christian Eriksen podpisał kontrakt. Hit. Dołączył do giganta

Christian Eriksen był bez klubu po tym, jak wygasł jego kontrakt z Brentford, do którego dołączył z początkiem tego roku. Był to wielki powrót Duńczyka do ligowych rozgrywek po zeszłorocznych przejściach. Przypomnijmy, że podczas meczu z Finlandią na mistrzostwach Europy pomocnik miał atak serca. W jego wyniku 30-latkowi wszczepiono kardiowerter-defibrylator, co mogło przekreślić dalszą karierę piłkarza. Eriksen się jednak nie poddał, a w rozgrywkach Premier League udowodnił, że nadal jest wartościowym zawodnikiem.

Eriksen szybko odnalazł się w Brentford i od razu stał się podstawowym zawodnikiem. Rozegrał w barwach klubu 11 spotkań, strzelając jedną bramkę i notując 4 asysty. Zaprezentował się do tego stopnia dobrze, że jego usługami zainteresował się Manchester United. Na pozyskaniu duńskiego pomocnika bardzo zależało nowemu trenerowi, Erikowi ten Hagowi. Eriksen miałby być mocnym punktem w środku pola, po tym jak z zespołem pożegnali się Paul Pogba i Juan Mata.

Christian Eriksen piłkarzem Manchesteru United. "Idealne miejsce"

Transfer Eriksena stał się faktem. Manchester United oficjalnie poinformował o podpisaniu kontraktu z pomocnikiem. Umowa będzie obowiązywała do czerwca 2025 roku. - Manchester United to wyjątkowy klub i nie mogę się doczekać, aby zacząć grę. Wielokrotnie miałem zaszczyt grać na Old Trafford, ale gra tutaj w czerwonej koszulce United będzie niesamowitym uczuciem. Widziałem pracę Erika [ten Haga – red.] w Ajaksie i znam poziom skrupulatności i przygotowań, który on i jego pracownicy prezentują każdego dnia. Widać, że jest fantastycznym trenerem. Po rozmowie z nim i dowiedzeniu się więcej o jego wizji i sposobie, w jaki chce, aby zespół grał, jestem jeszcze bardziej podekscytowany przyszłością. Nadal mam duże ambicje. Wiem, że mogę dużo osiągnąć, a to idealne miejsce do kontynuowania mojej kariery – powiedział piłkarz cytowany przez oficjalną stronę klubu.

- Christian był jednym z najlepszych ofensywnych pomocników w Europie w całej swojej karierze. Nic dziwnego, że tego lata miał wiele opcji, więc jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że był przekonany, że jest to odpowiedni klub dla niego. Oprócz swojej wyjątkowej techniki, Christian wniesie do składu cenne doświadczenie i umiejętności przywódcze i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć korzyści płynące z tych cech na boisku w nadchodzącym sezonie i później – dodał dyrektor ds. piłkarskich Manchesteru United John Murtough.