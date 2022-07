Premier League jednak zostanie w Canal+. Specjalna oferta dla abonentów

"Nawiązane partnerstwo w zakresie dystrybucji pozwoli abonentom platformy satelitarnej CANAL+ Polska posiadającym pakiet kanałów CANAL+ na dostęp do serwisu streamingowego Viaplay" - czytamy w oświadczeniu Canal+. Współpraca będzie obowiązywała do 2025 roku, a więc przez trzy kolejne sezony Premier League.

Premier League w Viaplay. Canal+ tylko z największymi hitami

Obie strony uzgodniły warunki partnerstwa obejmującego dystrybucję w modelu direct-to-home (DTH). Umożliwia on osobom posiadającym platformę satelitarną Canal+ na dostęp do Viaplay. A to z kolei oznacza dostęp nie tylko do wydarzeń sportowych, ale też produkcje Viaplay Originals, hollywoodzkie filmy i seriale oraz programy dla dzieci. Abonenci otrzymają dostęp do Viaplay jesienią tego roku.

Canal+ Polska w ramach współpracy udzielił też sublicencji Viaplay Group na transmisję dwóch meczów każdej kolejki rozgrywek eWinner I Ligi Żużlowej.

- Dzięki współpracy z Viaplay będziemy mogli także zaoferować naszym klientom dostęp do kolejnych unikalnych treści z wielu różnych kategorii. Nawiązanie współpracy z kolejnym tak dużym partnerem jest również potwierdzeniem naszych ambicji oraz zaangażowania w budowanie najbardziej kompletnej i konkurencyjnej oferty filmów, seriali i sportu na polskim rynku - powiedziała Edyta Sadowska, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna CANAL+ Polska.

Kim Poder, Główny Dyrektor Kreatywny w Viaplay Group przekazał zaś, że Polska jest kluczowym rynkiem dla Viaplay. - Długoterminowa umowa zawarta z jednym z największych polskich operatorów płatnej telewizji znacząco poszerzy nasz rynek w najbliższych latach, z tego względu jest ważnym krokiem na drodze do realizacji naszych ambitnych planów - powiedział.

Premier League startuje 5 sierpnia tego roku. Pierwszą kolejkę otworzy Crystal Palace, które zagra z Arsenalem.

