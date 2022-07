Jeden gigant zrezygnował z transferu Cristiano Ronaldo

- Nie wykluczam sprowadzenia jeszcze jednego napastnika, ale to nie jest nasz priorytet. W tym momencie skupiamy się na wzmocnieniu obrony, bo latem odeszło od nas dwóch świetnych stoperów - powiedział Thomas Tuchel w środowej rozmowie ze Sky Sports.

Niemiecki trener pytany był o możliwe sprowadzenie do Chelsea Cristiano Ronaldo. Portugalczyk nie jest szczęśliwy w Manchesterze United i poprosił o transfer. Napastnik nie poleciał z drużyną na przedsezonowe tournee, zasłaniając się prywatnymi problemami.

Chociaż klub z Old Trafford na czele z nowym trenerem Erikiem ten Hagiem poinformował, że Ronaldo nie jest na sprzedaż, to i tak w mediach pojawiali się kolejni, potencjalni nabywcy Portugalczyka. Jednym z nich była Chelsea.

Nowy właściciel klubu Todd Boehly uważał, że transfer Ronaldo byłby ważny nie tylko ze względów sportowych, ale też marketingowych. Amerykanin chciał pokazać, że Chelsea za jego kadencji będzie chciała sprowadzać najlepszych zawodników na świecie i walczyć o najwyższe cele. Ostateczną decyzję w sprawie Ronaldo miał jednak podjąć Tuchel.

Chelsea nie sprowadzi Cristiano Ronaldo

I - jak poinformował w czwartek po południu portal The Athletic - Niemiec zdecydował, że Ronaldo nie jest potrzebny w Chelsea. Mimo że po spotkaniu Boehly'ego z agentem zawodnika Jorge Mendesem londyńczycy byli faworytem do prowadzenia Portugalczyka, to z tej opcji nie skorzystają.

Tuchel zdecydował, że po transferze Raheema Sterlinga Chelsea na razie nie potrzebuje wzmocnień w ataku. Niemiec chce polegać na zawodnikach, których już ma, czyli Kaiu Havertzie, Timo Wernerze, Christianie Pulisicu, Masonie Mouncie, Callumie Hudsonie-Odoiu i Armando Broji.

Ronaldo w poprzednim sezonie zagrał w 38 meczach i strzelił 24 gole. Dla Portugalczyka był to pierwszy sezon po powrocie do Manchesteru United. Piłkarz jest jednak niezadowolony z faktu, że drużyna nie zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów. W czwartek media poinformowały, że z astronomiczną ofertą do zawodnika może się zgłosić klub z Arabii Saudyjskiej. Miałby on płacić Ronaldo aż 125 milionów euro za sezon.