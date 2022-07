Ten Hag zaliczył debiut marzeń z Manchesterem United. Liverpool na deskach [WIDEO]

Manchester United zaczął strzelanie już w 12. minucie. Pierwszą bramkę zdobył Jadon Sancho. Trochę ponad kwadrans później wynik na 2:0 podwyższył Fred. Wtedy Juergen Klopp postanowił dać szansę innym i zdecydował się więc zdjąć z boiska aż dziesięciu piłkarzy. Na murawie został jedynie stojący na bramce Alisson Becker. Oba zespoły mierzyły się na Stadionie Narodowym Rajamangala w Bangkoku.

Nowi zawodnicy nie weszli w spotkanie najlepiej, bo ledwie minutę po zmianach trzeciego gola dla Manchesteru United strzelił Anthony Martial. Francuz wrócił do zespołu z rocznego wypożyczenia w hiszpańskiej Sevilli FC.

Liverpool przegrał 0:4. Fabian Mrozek musi poczekać na swój debiut

Juergen Klopp zdecydował się w przerwie na zmianę bramkarza. Mogła to być szansa dla 18-letniego Fabiana Mrozka, jedynego Polaka, którego szkoleniowiec powołał na letnie zgrupowanie w Tajlandii i Singapurze. Miejsce Alissona w bramce zajął jednak bardziej doświadczony Adrian. Mrozek trafił do Liverpoolu w 2020 roku. Niedawno podpisał nowy kontrakt, który wygasa za dwa lata. W młodzieżowej drużynie "The Reds" rozegrał jak dotąd 20 meczów, w których 10 razy zachował czyste konto i wpuścił 22 gole. W ubiegłym sezonie cztery razy zagrał w meczach Młodzieżowej Ligi Mistrzów.

Erik ten Hag, który debiutował w roli trenera United, w przerwie zdecydował się na wymianę całego składu. Manchester United nie wykreował sobie już tak wiele sytuacji bramkowych, jak w pierwszej połowie. Udało im się natomiast strzelić ostatniego gola, którego autorem był 20-letni Facundo Pellistri.

Liverpool czeka w Azji jeszcze jedno spotkanie. Jego rywalem będzie Crystal Palace. Manchester United uda się natomiast do Australii, gdzie zagra najpierw z Melbourne Victory, a później też podejmie z Crystal Palace. Premier League startuje w tym roku 5 sierpnia. W meczu otwarcia sezonu Crystal Palace zagra z Arsenalem.

