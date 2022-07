Cristiano Ronaldo opuści United? Wymowny komentarz siostry piłkarza

Od kilku dni media i kibice zastanawiają się, jaka przyszłość czeka Cristiano Ronaldo. Portugalczyk ma być niezadowolony z tego, że nie zagra w Lidze Mistrzów i wyraża chęć opuszczenia Old Trafford. Z kolei nowy trener Manchesteru, Erik ten Hag, zapewnił, że piłkarz nie jest na sprzedaż.

Cristiano Ronaldo opuści Manchester United? Siostra piłkarza zdradza

Sam zawodnik nie odniósł się do medialnych doniesień odnośnie przyszłości. Piłkarz nie pojawił się też na pierwszych treningach Manchesteru United i nie pojechał z resztą drużyny na przedsezonowe tournee, co zdaniem wielu może być wskazówką do tego, że Ronaldo opuści Old Trafford. Trener ten Hag zapewnił jednak, że Portugalczyk nie trenuje wyłącznie z powodów osobistych.

Do jego przyszłości w mediach społecznościowych odniosła się Katia Aveiro, siostra piłkarza. Jeden z fanów zapytał ją o to, gdzie Portugalczyk zagra w nadchodzącym sezonie. 44-letnia piosenkarka odpowiedziała mu, aby... zakupił okulary i nauczył się czytać. Taka odpowiedź może sugerować, że medialne pogłoski są prawdziwe i Ronaldo niebawem opuści Old Trafford.

Jaką decyzję podejmie Portugalczyk?

Jak donoszą zagraniczne media, pierwsze kluby już szykują oferty za Cristiano Ronaldo. Portugalczyk nie jest zainteresowany kontynuacją przyszłości w Manchesterze i wiele wskazuje na to, że niebawem może zmienić barwy klubowe. Manchester United będzie w stanie negocjować gdy otrzyma ofertę opiewającą na minimum 15 milionów euro. Jedną z drużyn zainteresowanych pozyskaniem piłkarza jest Chelsea. Władze londyńskiego klubu są w stanie zapłacić za zawodnika 16,5 miliona euro.

Według brytyjskich mediów Ronaldo jest na tyle zdeterminowany, aby opuścić klub, że jest w stanie obniżyć swoje żądania finansowe trzykrotnie. Wszystko po to, aby uzyskać zgodę na transfer i zagrać w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów.