Media: Guardiola używa tajnych kont. Słowa o wspieraniu Liverpoolu nie były przypadkowe

Manchester City znacznie przybliżył się do zdobycia mistrzostwa Anglii po 35. kolejce. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę wygrał 5:0 z Newcastle United po dwóch bramkach Raheema Sterlinga i trafieniach Aymerica Laporte, Rodriego i Phila Fodena. Liverpool z kolei potknął się w starciu z Tottenhamem i zremisował 1:1. Guardiola na pomeczowej konferencji prasowej postanowił wbić szpilkę w stronę brytyjskich dziennikarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Wisła nad przepaścią. Brzęczek: Jakbym nie był optymistą, to musiałbym zrezygnować z pracy

Media: Pep Guardiola ma nieoficjalne konta w mediach społecznościowych. Dlatego powiedział o wsparciu Liverpoolu

Pep Guardiola zaskoczył dziennikarzy swoją wypowiedzią na konferencji prasowej po meczu z Newcastle United (5:0). - Tydzień temu wszyscy w Anglii wspierali Liverpool, i media, i kibice. Ten klub ma ogromną historię w Europie, ale nie w Premier League, gdzie wygrali jedno mistrzostwo w 30 lat - stwierdził szkoleniowiec. Guardiola doczekał się odpowiedzi od Jurgena Kloppa. - Nie mam pojęcia, czy cały kraj nas wspiera. To nie jest to uczucie, gdy jedziemy do innych miast. W rzeczywistości jest odwrotnie - odpowiedział Niemiec.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dziennikarze portalu "The Athletic" uważają, że słowa Pepa Guardioli z tamtej konferencji prasowej nie są kompletnie przypadkowe. Ich zdaniem były trener FC Barcelony lubi być na bieżąco z informacjami ze strony mediów oraz opiniami brytyjskich dziennikarzy. Szkoleniowiec korzysta z tajnych kont w mediach społecznościowych, aby przeglądać medialne doniesienia.

Manchester City ma przed sobą jeszcze trzy mecze w tym sezonie, odpowiednio z Wolverhampton (11.05), West Hamem United (15.05) oraz Aston Villą (22.05). W zespole Pepa Guardioli od przyszłego sezonu będzie występował Erling Braut Haaland, który opuścił Borussię Dortmund za 60 milionów euro.