Piłkarze Chelsea wściekli na Tuchela. Specjalne przygotowania do finału

Wiele wskazuje na to, że Chelsea może być spokojna o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna z Londynu zajmuje obecnie trzecie miejsce z dorobkiem 67 punktów i przewagą pięciu "oczek" nad piątym Tottenhamem. Do końca sezonu w Premier League drużyna Thomasa Tuchela zagra jeszcze z Leicester i Watfordem u siebie, a także z Leeds na wyjeździe.

Ważny okres przed Chelsea

Mimo dobrej sytuacji w tabeli ostatnia forma londyńczyków jest daleka od idealnej. W pięciu poprzednich kolejkach Chelsea wygrała tylko raz - 1:0 z West Hamem. Poza tym zanotowała dwa remisy (1:1 z Manchesterem United i 2:2 z Wolverhampton), a także doznała dwóch porażek (2:4 z Arsenalem i 0:1 z Evertonem).

"The Blues" mają przed sobą jeszcze jeden bardzo ważny mecz. W najbliższą sobotę 14 maja zespół z Londynu zagra w finale Pucharu Anglii z Liverpoolem. Na kilka dni przed tym starciem menedżer Chelsea Thomas Tuchel poszukuje formy swojej drużyny, która dałaby szansę na wygranie tego prestiżowego trofeum.

Piłkarze Chelsea mają pretensje do Tuchela

W ramach przygotowań do finałowego meczu niemiecki trener zarządził trening dla swoich piłkarzy w dzień wolny. "The Sun" poinformował, że zawodnicy nie odebrali tego zbyt pozytywnie, a niektórych nawet to "rozwścieczyło". Gracze mieli być zdenerwowani faktem, że zajęcia odbyły się w sobotę, ponieważ w tym sezonie rozegrali aż 59 spotkań.

Brytyjska gazeta przekazała również, że część piłkarzy jest zdania, iż w przyszłym sezonie walka o jakiekolwiek trofea będzie bardzo trudna. Powodem są obawy dotyczące odejścia z zespołu kluczowych zawodników, takich jak Cesar Azpilicueta czy Antonio Ruediger.

Problem do Tuchela ma mieć również Marcos Alonso, który miał odczuć, że został uznany za kozła ofiarnego za niezadowalający występ Chelsea w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Wolverhampton. Hiszpan twierdzi również, że zdjęcie go z boiska już w przerwie było dowodem na kwestionowanie jego starań.