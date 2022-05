Schmeichel ogląda United i cierpi. "Nie jest łatwo". Nadzieja w ten Hagu

Manchester United rozgrywa najgorszy sezon od chwili powstania Premier League. Piłkarze z Old Trafford na jeden mecz przed końcem rozgrywek, mają na koncie tylko 58 punktów. Maksymalnie zdobędą 61 punktów, czyli o trzy mniej, niż w sezonie 2013/2014, dotychczasowym najgorszym sezonie od reformy ligi z 1992 roku.

Peter Schmeichel chce zmian w Manchesterze United. "Nie mogę się doczekać"

Po kompromitującej porażce 0:4 z Brighton nastroje w klubie są fatalne. Na grę Manchesteru United nie mogą patrzeć zawodnicy, którzy przez lata stanowili o jego sile. Niejednokrotnie piłkarzy i trenera Ralfa Rangnicka krytykował m.in. Roy Keane. Teraz na temat tragicznej postawy graczy United wypowiedział się Peter Schmeichel.

Legendarny bramkarz, który wygrał z Manchesterem United m.in. Ligę Mistrzów w 1999 roku, przyznał, że oglądanie gry obecnej drużyny z Old Trafford jest dla niego "bolesne". - Nie jest łatwo na to patrzeć. Naprawdę trudno zrozumieć i wskazać dokładnie, co jest nie tak - powiedział Schmeichel w rozmowie ze Sky Sports.

- Męczymy się odkąd Sir Alex (Ferguson - przyp. red.) opuścił klub. Właściwie od czasu, gdy David Gill (były dyrektor generalny - przyp. red.) i Sir Alex odeszli w tym samym czasie. Wydajemy dużo pieniędzy i nie zaszliśmy zbyt daleko - dodał emerytowany piłkarz. Peter Schmeichel wiele obiecuje sobie po letnich zmianach w drużynie, które wprowadzi nowy menedżer, czyli Erik ten Hag. Uważa, że zespołowi jest potrzebna gruntowna przebudowa.

- Wraz z pojawieniem się Erika ten Haga, a także Richarda Arnolda, który obejmie stanowisko dyrektora generalnego, jest to okazja do zmian i myślę, że tego właśnie chcemy. Chcemy zmian, chcemy zmodernizować klub, zrestrukturyzować klub - powiedział Duńczyk. - To jest to, na co nie mogę się doczekać, patrzę w przyszłość, zamiast patrzeć na to, co dzieje się teraz - dodał.

- Trudno mi zrozumieć, co dzieje się w trakcie meczów. Patrzę na nazwiska i wszyscy gracze są wystarczająco zdolni i dobrzy, ale nie pokazują tego w trackie gry. Absolutnie nie mam pojęcia, dlaczego - podsumował mistrz Europy z 1992 roku.

Manchester United zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Premier League. Zespół nie ma już szans na miejsce w czołowej czwórce i awans do Ligi Mistrzów. gwarantuje mu jednak udział w fazie grupowej Ligi Europy.

