Dramatyczna sytuacja zespołu Klicha. Fatalny błąd może zadecydować o spadku Leeds

Leeds United do samego końca rozgrywek będzie walczyło o utrzymanie w Premier League. Drużyna Mateusza Klicha przegrała 1:2 z Arsenalem, a przyczynił się do tego między innymi fatalny błąd bramkarza. Wskutek tego zespół Jessego Marscha znalazł się do strefie spadkowej.

