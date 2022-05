Będzie kara dla piłkarzy Manchesteru United. Ostre cięcia. Ronaldo się zapłacze

Przed sobotnim meczem z Brighton Manchester United wciąż zachowywał szanse na zajęcie miejsca w pierwszej czwórce Premier League. Tylko że takowe uleciały definitywnie, gdy zespół po raz kolejny zagrał fatalnie i po porażce 0:4 odpadł z walki o udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna Ralfa Rangnicka zakończy sezon maksymalnie na szóstej pozycji, co gwarantuje awans do kolejnej edycji Ligi Europy. Poza tym na wcześniejszym etapie sezonu Manchester United został wyeliminowany z Pucharu Anglii przez drugoligowe Middlesbrough F.C., a w Lidze Mistrzów uległ Atletico Madryt w 1/8 finału. Takie wyniki grożą znaczną obniżką pensji kluczowych piłkarzy.

Drużyna Manchesteru United dostanie po kieszeni. Najbardziej ucierpią czołowi gracze

W kontraktach zawodników władze klubu uwzględniają nie tylko bonusy za osiągnięcia, ale również obniżki płac w szczególnych okolicznościach. Taką sytuacją jest zdecydowanie odpadnięcie z Ligi Mistrzów, które uszczupliło budżet drużyny o kilka milionów funtów. Dla przykładu zwycięzcy tegorocznej edycji rozgrywek mogą liczyć na nagrodę w wysokości 16,83 miliona funtów.

W umowie zawartej pomiędzy piłkarzem a klubem widnieje zapis o wyrównaniu zespołowi strat finansowych wynikających z odpadnięcia z najważniejszego europejskiego turnieju. Na mocy tego punktu tygodniowa pensja zawodnika może zostać pomniejszona nawet o 25 procent.

Wstyd, upokorzenie, żenada United. "Banda przepłacanych primadonn"

Takie rozwiązanie najbardziej zaboli najlepiej opłacanych graczy Manchesteru United, z Cristiano Ronaldo na czele. 37-latek każdego tygodnia zarabia 385 tysięcy funtów. Jeśli Portugalczyk pozostanie na Old Trafford w przyszłym sezonie, to jego pensja może spaść do niemal 289 tysięcy funtów.

Choć istnieje szansa ponownej negocjacji kontraktów, to mało prawdopodobnym jest, by klub zgodził się na mniejsze obniżki. Szczególnie w sytuacji, gdy zespół nie jest jeszcze pewny awansu do Ligi Europy w przyszłym sezonie. Udział w tych rozgrywkach również zapewni drużynie dodatkowe bonusy, ale będą one zdecydowanie mniejsze aniżeli w przypadku Ligi Mistrzów.

Media: Klamka zapadła. Cristiano Ronaldo pozostanie na Old Trafford