"Fabiański nie będzie wracał jak Artur Boruc. Ma mocną pozycję"

West Ham United nie awansował do finału Ligi Europy, przegrywając w dwumeczu z Eintrachtem Frankfurt. Dodatkowo drużyna prowadzona przez Davida Moyesa nie ma już szans na awans do Ligi Mistrzów, ale wciąż może się zakwalifikować do kolejnej edycji Ligi Europy. Mimo nieco słabszej formy zespołu w ostatnich tygodniach David Moyes chwali Łukasza Fabiańskiego i zapewnia, że klub przedłuży z nim umowę na kolejny sezon.

REKLAMA

Zobacz wideo Wisła nad przepaścią. Brzęczek: Jakbym nie był optymistą, to musiałbym zrezygnować z pracy

Ekspert nie ma wątpliwości: Łukasz Fabiański jeszcze nie zakończy kariery

Andrzej Twarowski, komentator Canal+ Sport rozmawiał z portalem WP Sportowe Fakty na temat Łukasza Fabiańskiego. Jego zdaniem pozostanie Polaka w West Hamie będzie najlepszą decyzją. - Fabiański jest już londyńczykiem. Trudno sobie wyobrazić, że klub grający w Lidze Mistrzów będzie szukał bramkarza w takim wieku. West Ham United to dobre miejsce, klub ma znakomitą bazę kibiców. Poza tym Łukasz ma pewne miejsce w drużynie, a sam zespół mocno się rozwija - powiedział.

Fabiański obchodził w kwietniu swoje 37. urodziny. Twarowski uważa, że przed 57-krotnym reprezentantem Polski jeszcze kilka lat gry. - Jeśli Łukasz tylko będzie miał chęć grania, to jego kariera może trwać do czterdziestki, a może nawet do 41-42 lat. On by chciał, aby jego przygoda zakończyła się w Premier League i nie będzie wracał, jak Artur Boruc, by skończyć karierę w Polsce. Fabiański ma mocną pozycję w całej lidze i niewykluczone, że ktoś się jeszcze po niego zgłosi - dodał komentator Canal+.

Łukasz Fabiański ma niepodważalną pozycję między słupkami West Hamu United. Były reprezentant Polski zagrał w 34 meczach tego sezonu Premier League, w których zachował siedem czystych kont. Zespół prowadzony przez Davida Moyesa zagra w 36. kolejce z Norwich City - ten mecz odbędzie się w niedzielę 8 maja o godzinie 15:00.