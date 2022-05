Liverpool traci punkty z Tottenhamem. Mistrzostwo Anglii ucieka

Na cztery kolejki przed końcem w walce o mistrzostwo Anglii Liverpool miał tylko jeden punkt straty do prowadzącego Manchesteru City. Teraz ta różnica może się zwiększyć, bo piłkarze Juergena Kloppa zaliczyli potknięcie na własnym stadionie w rywalizacji z Tottenhamem.

Tylko remis Liverpoolu z Tottenhamem. City może odskoczyć

Opromieniony awansem do finału Ligi Mistrzów Liverpool miał na Anfield przewagę, ale cóż z tego, skoro koniec końców oddał tylko trzy celne strzały na bramkę Hugo Llorisa. W pierwszej połowie "The Reds" mogli objąć prowadzenie po strzałach głową Luisa Diaza i Virgila Van Dijka, ale uderzenie Kolumbijczyka obronił Lloris, a strzał Holendra obił poprzeczkę bramki Tottenhamu. Tuż przed przerwą z kolei po drugiej stronie boiska w słupek trafił Pierre-Emile Hojbjerg.

Po zmianie stron Liverpool miał jeszcze większe kłopoty, bo w 56. minucie to Tottenham był na prowadzeniu. Po świetnej akcji zespołowej "Kogutów" Ryan Sessegnon wyłożył piłkę na pustą bramkę do Heung-Min Sona, a ten tylko dopełnił formalności i było 0:1.

Gospodarze odpowiedzieli w 74. minucie, gdy na strzał z dystansu zdecydował się Luis Diaz, a odbita piłka zupełnie zaskoczyła Hugo Llorisa.

Liverpool cisnął do końca po zwycięskiego gola, ale musiał obejść się smakiem. Tylko zremisował u siebie z Tottenhamem i choć objął prowadzenie w Premier League, mając tyle samo punktów co Manchester City i lepszy bilans bramkowy, to "The Citizens" swój mecz w tej kolejce rozegrają dopiero w niedzielę, gdy podejmą Newcastle.

Sobotnie wyniki 36. kolejki Premier League:

Crystal Palace - Watford 1:0 (Zaha 31'-k.)

Chelsea - Wolverhampton Wanderers 2:2 (Lukaku 56'-k., 58' - Trincao 79', Coady 90+7')

Burnley - Aston Villa 1:3 (Cornet 90' - Ings 7', Buendia 31', Watkins 52')

Brentford - Southampton 3:0 (Jansson 13', Wissa 14', Ajer 79')

Brighton&Hove Albion - Manchester United 4:0 (Caicedo 15', Cucurella 49', Gross 57', Trossard 60')

Liverpool - Tottenham 1:1 (Diaz 74' - Son 56')