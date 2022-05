Koszmar Manchesteru United trwa. Kompromitujące 0:4 z Brighton [WIDEO]

Przed sobotnim meczem z Brighton Manchester United wciąż zachowywał czysto teoretyczne szanse na zajęcia miejsca w pierwszej czwórce. Takowe uleciały jedna definitywnie, bo zespół Rangnicka po raz kolejny zagrał fatalnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Papszun powrócił do tematu Legii. "To była moja decyzja"

Koszmar Manchesteru United trwa. Porażka 0:4 z Brighton przekreśla szansę na grę w LM

Brighton, które gra w tym sezonie o nic, rozpoczęło strzelanie w 15. minucie po trafieniu Moisesa Caicedo. Zespół Graham Pottera przeważał w pierwszej połowie, ale dokończył dzieła na początku drugiej części gry. Gospodarze potrzebowali zaledwie 11 minut, aby strzelić trzy gole. Tajfun rozpoczął się w 49. minucie i potrwał do 60. minuty, a trafiali Cucurella, Gross i Trossard.

Tym razem wszystkiego, co złe nie można zrzucić na Harry'ego Maguire'a, bo angielski defensor wszedł na boisko dopiero w 70. minucie Koszmarnie zagrali natomiast David De Gea oraz Raphael Varane. Do środkowego obrońcy również jest bardzo dużo zarzutów w tym sezonie. W końcówce Brighton cofnęło się do obrony i skoncentrowało się na kontratakach, United przeważało, ale ostatecznie piłkarzom Rangnicka nie udało się strzelić nawet gola honorowego.

Nowy stadion i już zamknięty. ŁKS Łódź ukarany

Wydaje się, że sobotni mecz z Brighton jest idealnym podsumowaniem sezonu w wykonaniu Manchesteru United. Drużyna, która miała walczyć nawet o mistrzostwo kraju, a przynajmniej na spokojnie zapewnić sobie grę w LM w przyszłym sezonie, pobiła kilka historycznych rekordów.

Mecz z Brighton był piątą wyjazdową porażką z rzędu w lidze. Tak złej passy Manchester nie miał od 1981 roku. Zespół Rangnicka stracił 56 goli w 37 spotkaniach. Najwięcej w jednym sezonie, odkąd istnieje Premier League, czyli od 1992 roku.

Koszmarną grę United w ostatnich miesiącach skwitowali także fani klubu, którzy podczas meczu z Brighton śpiewali, że obecni piłkarze nie są godni nosić braw Manchesteru.

Aktualnie Manchester United zajmuje szóste miejsce w lidze z 58 punktami na koncie po 37. spotkaniach. Ich przewaga nad siódmym West Hamem to sześć punktów, ale zespół Moyesa rozegrał dwa mecze mniej. Szóste miejsce gwarantuje drużynie grę w Lidze Europy w przyszłym sezonie.