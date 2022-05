Bournemouth z awansem do Premier League. Wybuch radości piłkarzy i kibiców [WIDEO]

We wtorek 3 maja na Vitality Stadium rozegrano mecz między drugą i trzecią drużyną w Championship - AFC Bournemouth podjęło Nottingham Forest. Przed spotkaniem oba zespoły dzieliły w tabeli trzy punkty. Było to bardzo ważne spotkanie w kontekście walki o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Do końca sezonu zostały bowiem dwie kolejki i w przypadku wygranej nad Bournemouth mogło zapewnić sobie bezpośredni awans.

Championship. AFC Bournemouth wygrywa z Nottingham Forest

Przez większą część spotkania utrzymywał się bezbramkowy remis. Choć minimalna przewaga była po stronie gospodarzy, to nie potrafili oni pokonać bramkarza gości. Udało się to dopiero pod koniec meczu. Nottingham też stworzyło sobie kilka dobrych okazji do strzelenia bramki, jednak ich nie wykorzystało. Decydującego gola w spotkaniu po kapitalnie rozegranym rzucie wolnym zdobył w 83. minucie Kieffer Moore. Philip Billing zagrał do Moore'a, oszukując piłkarzy w murze, a ten pięknym uderzeniem umieścił piłkę w siatce.

Po końcowym gwizdku sędziego na Vitality Stadium zapanowała wielka radość. Kibice wbiegli na murawę i razem ze swoimi zawodnikami i sztabem celebrowali awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Championship. Wielka radość w Bournemouth

Dla AFC Bournemouth jest to powrót do Premier League po dwuletniej przerwie. Po spotkaniu szkoleniowiec gospodarzy Scott Parker nie krył radości. - Zasłużyliśmy na ten moment - zaznaczył.

Dla Nottingham wczorajsza porażka oznacza, że o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej powalczą w barażach. Do ich potencjalnych rywali w play-offach obecnie należą Huddersfield, Sheffield United, Luton, Middlesbrough oraz Millwall. O tym, kto zagra w barażach zadecyduje ostatnia kolejka

AFC Bournemouth jest drugim zespołem, który zapewnił sobie awans do Premier League. Dwa tygodnie temu sztuka ta udała się liderującemu w Championship Fulham. Wówczas kibice Fulham świętowali podobnie do fanów Bournemouth - także wbiegli na murawę i cieszyli się razem ze swoimi piłkarzami.