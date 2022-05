Młoda fanka spotkała Cavaniego. Błagała go, by nie odchodził [WIDEO]

Edinson Cavani jest jednym z tych piłkarzy Manchesteru United, którzy po zakończeniu tego sezonu zostaną wolnymi zawodnikami. Kontrakt Urugwajczyka wygasa wraz z końcem czerwca i już teraz wiadomo, że nie zostanie on przedłużony. 35-latek będzie zatem szukał nowego klubu.

Młoda fanka błaga Edisona Cavaniego o pozostanie w klubie

Z takim rozwojem sytuacji nie mogła pogodzić się młoda fanka Manchesteru United, która spotkała Cavaniego przed stadionem po wygranym 3:0 spotkaniu z Brentfordem. Dziewczyna o imieniu Lola była zachwycona ze spotkania doświadczonego napastnika, co zostało udokumentowane w mediach społecznościowych.

Na nagraniu wideo ze spotkania widać, jak Cavani jest zadowolony ze spotkania z młodą fanką. Urugwajczyk dał jej swój autograf, następnie założył na głowę otrzymaną od niej opaskę, a na koniec przytulił. Wyraźnie wzruszona dziewczyna błagała go, aby nie odchodził z Manchesteru United po zakończeniu tego sezonu.

Niepewna przyszłość napastnika Manchesteru United

W obecnych rozgrywkach doświadczony urugwajski napastnik nie może liczyć na regularną grę. Jak dotąd rozegrał zaledwie 18 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. Od momentu transferu na Old Trafford w październiku 2020 roku Edison Cavani wystąpił dla klubu w 57 meczach, w których strzelił 19 bramek.

Na ten moment nie wiadomo, jak przyszłość czeka Cavaniego. W ostatnim czasie łączono go z transferem do FC Barcelony, Sevilli czy Realu Sociedad. Wszystkie te trzy kluby nie stawiają go jednak w roli głównego celu transferowego, w związku z czym niewykluczony jest powrót 35-latka do Ameryki Południowej.