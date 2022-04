Klopp podpisał nową umowę z Liverpoolem. "To dzięki mojej żonie"

Jurgen Klopp pomimo wielu spekulacji przedłużył kontrakt z Liverpoolem do 2026 roku. Niemiec pracuje w klubie od 2015 roku. W tym czasie wygrał wraz z klubem z Anfield mistrzostwo Anglii, Ligę Mistrzów oraz Puchar Ligi Angielskiej.

Jurgen Klopp komentuje decyzję o przedłużeniu umowy. "To dzięki mojej żonie"

Niemiec po podpisaniu nowego kontraktu udzielił wywiadu stronie Liverpoolfc.com. Menedżer ekipy z Anfield Road skomentował w nim między innymi powody tej decyzji. - Siedziałem ze swoją żoną przy kuchennym stole, gdy Ulla powiedziała: "Czy naprawdę zostawiamy tych wszystkich ludzi w 2024 roku? Nie widzę tego". I wtedy pojawiła się pierwsza myśl o przedłużeniu kontraktu - powiedział Jurgen Klopp.

Niemiecki trener zwrócił także uwagę na to, że Liverpool to coś więcej niż klub. - Ten klub to coś więcej niż wydarzenia boiskowe. To trudne do zrozumienia, jeśli cię tu nie ma. Kocham to, jak ludzie żyją piłką w Liverpoolu. Gdziekolwiek nie pojedziesz, nasi kibice już tam są. To jedna wielka rodzina. Każdy odgrywa w niej ważną rolę. Czekamy teraz na medale za wygranie Carabao Cup (Pucharu Ligi Angielskiej przyp. red.). Potrzebujemy ich więcej, żeby móc je rozdać wszystkim - dodał szkoleniowiec.

Klopp poruszył w wywiadzie także obecną sytuację klubu i natłok spotkań - Ten sezon się jeszcze nie skończył, więc nie możemy planować następnego. To, co mnie tu doprowadziło to skupianie się tylko na najbliższym meczu. To bardzo trudne przy tak dużej liczbie spotkań. Poprzedniego dnia pytali mnie o mecz z Villarrealem, a moje myśli były już przy spotkaniu z Newcastle - zakończył Niemiec.

Liverpool rozgrywa bardzo dobry sezon. Po pokonaniu 2:0 Villarrealu "The Reds" są bardzo blisko awansu do finału Ligi Mistrzów. W Premier League toczą zaciętą walkę o mistrza z Manchesterem City. Aktualnie zajmują drugie miejsce w tabeli i do drużyny Pepa Guardioli tracą jeden punkt na pięć kolejek przed końcem rozgrywek.

