Rooney liczy na Bielika po spadku, a Polak znów nie gra. "Przerwa mu pomoże"

Od następnego sezonu Derby County będzie grało w League One, czyli trzeciej klasie rozgrywkowej. Spadek z Championship przypieczętowała porażka 0:1 z Queens Park Rangers. Warto podkreślić, że Derby zaczynało bieżący sezon z odjęciem 21 punktów, co było karą nałożoną na klub przez komisję ligi za problemy finansowe.

Spadek Derby County do niższej ligi sprawił, że zaczęto się martwić o przyszłość Krystiana Bielika. Trochę światła na sprawę rzucił agent piłkarza, który w jednym z wywiadów powiedział, że "pracodawca Bielika może chcieć kontynuować współpracę". - Natomiast ze sportowego punktu widzenia wskazane jest, żeby Krystian trafił do klubu, który w przyszłym sezonie będzie grał w wyższej lidze niż League One - dodał chwilę później.

Przyszłość Bielika uzależniona jest więc od tego, jak potoczą się rozmowy piłkarza z władzami Derby County. - W sprawie przyszłości musimy porozumieć się z Derby. Może zdarzyć się tak, że pojawi się nowy właściciel, który będzie miał nieco inne spojrzenie na jego sytuację niż my - dodał agent.

Wayne Rooney chciałby zatrzymać Bielika. "Zagrał wiele meczów po kontuzjach"

Tymczasem Wayne Rooney na pytanie o Bielika podczas konferencji daje mu sygnał, że liczy na niego w następnym sezonie. - Zagrał wiele meczów po swoich kontuzjach, więc letnia przerwa dobrze mu zrobi i pomoże mu wrócić silniejszym na sezon 2022/23 - powiedział były reprezentant Anglii. Dowiedzieliśmy się też, dlaczego Polaka zabrakło w wyjściowym składzie w ostatniej kolejce Championship.

- Bielik opuścił poprzedni mecz z powodu kontuzji pachwiny. Nie będzie też mógł zagrać w najbliższym starciu. Wróci do gry dopiero na ostatni mecz tego sezonu - odpowiedział Rooney.

Kontrakt Krystiana Bielika z Derby County obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Obecnie klub znajduje się na przedostatnim miejscu w Championship z 31 punktami na koncie. Gorsze jest jedynie Barnsley Michała Helika, które ma o jeden punkt mniej. Trzecim klubem walczącym o utrzymanie Peterborough. Do końca sezonu zostały trzy kolejki (bez zaległych meczów).

