Rangnick spotyka się z ten Hagiem ws. przyszłości Ronaldo w Manchesterze United

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Cristiano Ronaldo. Portugalczyk poinformował w mediach społecznościowych o śmierci jego nowo narodzonego syna. Mimo trudności w życiu prywatnym 37-latek pozostaje skupiony na boisku i udowadnia, że jest jednym z kluczowych piłkarzy Manchesteru United. To on strzela bramki dla drużyny w decydujących starciach. Tak było w spotkaniu Premier League przeciwko Arsenalowi (1:3) oraz w czwartkowym starciu z Chelsea, w którym Manchester zremisował 1:1.

Przyszłość Cristiano Ronaldo tematem rozmów Rangnicka z nowym szkoleniowcem

Portugalczyk znów uratował cenny punkt dla zespołu, strzelając wyrównującego gola w 62. minucie rywalizacji. Po meczu do tematu przyszłości 37-latka w Manchesterze United odniósł się trener drużyny, Ralf Rangnick.

- Myślę, że dalsza gra Ronaldo w zespole to kwestia, która powinna zostać przedyskutowana pomiędzy zarządem, Erikiem ten Hagem oraz mną. Cristiano ma kontrakt ważny jeszcze przez rok. Istotne jest to, co sam piłkarz sądzi o swojej przyszłości oraz czy chce tutaj zostać. Nie miałem jeszcze okazji rozmawiać z Erikiem, dlatego myślę, że nie ma sensu poruszać teraz tej kwestii - powiedział Rangnick.

Ronaldo uratował punkt dla Manchesteru. Chelsea może się czuć rozczarowana

W ostatnim czasie media informowały, że Cristiano przygotowuje się już do zakończenia kariery. Jednak sam piłkarz udowadnia, że nie zamierza wycofywać się z rywalizacji. W tym sezonie w 37 spotkaniach Portugalczyk zdobył 23 bramki i zaliczył 3 asysty.

Decyzja o kontynuacji bądź też zakończeniu kariery zawodowej przez 37-latka może okazać się kluczowa dla zespołu. Jak przyznaje szkoleniowiec Manchesteru United, nawet jeśli Portugalczyk zdecyduje się pozostać w drużynie, to i tak latem jej szeregi zasilą kolejni napastnicy. Media donoszą, że angielski klub jest zainteresowany sprowadzeniem Victora Osimhena, za którego transfer SSC Napoli może zainkasować nawet 100 milionów euro.

- W tej chwili bardzo polegamy na Cristiano. Zaprezentował się z dobrej strony również w momentach, kiedy to Chelsea posiadała piłkę. W drugiej połowie pomagał nam w defensywie - powiedział Rangnick, po czym dodał: - Mimo znakomitej formy Ronaldo konieczne jest sprowadzenie kilku nowych napastników. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.

Manchester United w walce o Ligię Mistrzów

Drużyna Ralfa Rangnicka znajduje się obecnie na 6. miejscu w tabeli Premier League ze stratą pięciu punktów do czwartego Arsenalu. Tylko cztery pierwsze drużyny awansują do Ligi Mistrzów, dlatego w kolejnych spotkaniach każdy punkt będzie na wagę złota.