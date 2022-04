Klopp zmienił zdanie. Ruszają rozmowy ws. nowej umowy

Choć od jakiegoś czasu wydawało się, że Juergen Klopp pożegna się z Liverpoolem w 2024 roku, niebawem może się to zmienić. Niemiecki trener zapowiedział, że jest gotów do przedłużenia swojej umowy, a władze klubu podobno rozpoczęły już proces prowadzący do zatrzymania go na Anfield na dłuższy czas.

3 Fot. Frank Augstein / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl