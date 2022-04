Media: Kluczowi zawodnicy Chelsea chcą odejść

Sankcje nałożone na Romana Abramowicza bezpośrednio dotknęły również samych zawodników. W ich wyniku ograniczono wypłaty dla piłkarzy, koszty podróży na poszczególne spotkania, ale także zakazano klubowi przeprowadzać transfery i prowadzić negocjacje w sprawie nowych kontraktów.

Problemy Chelsea z powodu sankcji

Nie da się ukryć, że tak poważny zestaw sankcji prędzej czy później może doprowadzić do niezadowolenia piłkarzy, a nawet otwartego buntu. Od kilku tygodni brytyjskie media podają kilka scenariuszy, które mogą się ziścić w klubie z Londynu. Żaden z nich nie zakłada pozytywnego rozwoju sprawy.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, piłkarze Chelsea mają dość niepewności dotyczącej tego, jaką klub będzie mieć przyszłość. W efekcie całkiem spora grupa zawodników zamierza odejść, a w gronie tym znajduje się również Thomas Tuchel. Niemiec w ostatnim czasie był łączony z przenosinami do Manchesteru United, jednak ostatecznie klub z Old Trafford poprowadzi Erik ten Hag.

Kluczowe postaci Chelsea odejdą z klubu?

Na ten moment niemal pewne jest odejście Antonio Ruedigera, który po sezonie ma dołączyć do Realu Madryt. Co więcej, powrót do Serie A rozważa Jorginho, a Andreas Christensen jest ponoć bliski dogadania się z FC Barceloną. W gronie piłkarzy, którzy mają opuścić Chelsea wymienia się również Cesara Azpilicuetę i N'Golo Kante.

Dziennik "The Times" opisał atmosferę, jaka obecnie panuje w szatni Chelsea. Wskutek nałożonych sankcji, delikatnie mówiąc, nie jest ona najlepsza, a samym zawodnikom podobno powoli zaczyna brakować motywacji do gry. Mimo to drużyna z Londynu jest bardzo blisko ukończenia sezonu w Premier League na trzecim miejscu. Po 32 spotkaniach ma 65 punktów i pięć punktów przewagi nad Arsenalem, a do tego jeden mecz rozegrany mniej.