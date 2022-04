Media: Manchester United chce podebrać Bayernowi następcę Lewandowskiego

Erik ten Hag podpisał umowę z Manchesterem United do końca sezonu 2024/2025, a w kontrakcie jest zawarta opcja przedłużenia współpracy o kolejny rok. Dziennik "The Mirror" uważa, że szkoleniowiec będzie mógł wydać 200 milionów funtów na transfery, a z klubem może się pożegnać nawet dwunastu zawodników. Priorytetem dla klubu z Old Trafford ma być Harry Kane oraz Declan Rice, ale te transfery mogą być bardzo trudne do przeprowadzenia, ponieważ wiele wskazuje na to, że United nie zagra w Lidze Mistrzów.

Dziennik "The Sun" informuje, że Erik ten Hag rozpatruje Sebastiena Hallera jako alternatywę w przypadku niepowodzenia przy transferze Harry'ego Kane'a. Anglik jest wyceniany na 100 milionów funtów, natomiast Iworyjczyk kosztowałby o 65 milionów mniej. Haller współpracuje z ten Hagiem od stycznia zeszłego roku w Ajaksie Amsterdam i zdobył 46 bramek oraz zanotował 16 asyst w 62 meczach Ajaksu we wszystkich rozgrywkach.

Haller występował już w Premier League w barwach West Hamu United w latach 2019-2021, ale ta przygoda okazała się kompletnym niewypałem. Napastnik przychodził za 50 milionów euro z Eintrachtu Frankfurt, a strzelił tylko 14 goli w 54 spotkaniach. Jeśli Manchester United sprowadzi Hallera, to tym samym ubiegnie Bayern Monachium, który rozgląda się za potencjalnym następcą Roberta Lewandowskiego. 27-latek był jedną z opcji dla mistrzów Niemiec.

Sebastien Haller zagrał w 39 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 33 bramki oraz zanotował dziewięć asyst. Haller zaliczył 20 trafień w Eredivisie i pewnie zmierza po koronę króla strzelców - obecnie ma pięć goli więcej od Jespera Karlssona z AZ Alkmaar czy Ricky'ego van Wolfswinkela z Twente Enschede. Kontrakt Hallera z Ajaksem Amsterdam jest ważny do końca czerwca 2025 roku.