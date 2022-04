Odegaard chce Haalanda w Arsenalu. "Jest bestią"

Erling Haaland jest jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia. W tym sezonie pomimo licznych kontuzji napastnik Borussii Dortmund jest jednym z bardziej bramkostrzelnych zawodników w całej Europie. Łącznie zdobył 33 bramki i niewykluczone, że niebawem zmieni pracodawcę.

Fani Arsenalu chcą Erlinga Haalanda. Martin Odegaard komentuje

Jednym z kierunków, do których przymierza się norweskiego napastnika jest Premier League. W ostatnich dniach swoje zainteresowanie Haalandem wyraził między innymi Manchester City. Według angielskich mediów Haaland miałby zarabiać w Manchesterze nawet 500 tysięcy funtów tygodniowo.

Chęć zobaczenia norweskiego napastnika w swoim zespole wyrażają także kibice Arsenalu. Mają oni nadzieję, że do przejścia do ich zespołu Haalanda przekona jego przyjaciel z reprezentacji Martin Odegaard. Gwiazdor Arsenalu wypowiedział się na temat potencjalnego transferu kolegi z reprezentacji.

- To zabawny facet, dobry facet i jest moim dobrym przyjacielem i oczywiście świetnymi graczami, więc zobaczymy, co zrobi, nie wiem - powiedział pomocnik. - Jeśli przyjedzie do Anglii, to oczywiście musi do nas przyjechać, ale nie wiem, co zrobi, ale jest świetnym facetem - dodał Norweg cytowany przez portal metro.co.uk.

Odegaard o Haalandzie. "Jest bestią"

Gracz Arsenalu został także zapytany o to, czy rozmawiał z Haalandem o jego potencjalnej przeprowadzce. - Szczerze mówiąc, nie rozmawialiśmy o tym zbyt wiele, wiem, że ma tak wielu ludzi, którzy próbują go zapytać i powiedzieć mu, co ma robić, a ja nie chcę tego robić - zaznaczył reprezentant Norwegii. - Jest bestią, jest silny, szybki, myślę, że ma wszystko, co myślę, że może grać w każdej lidze w każdym kraju, szczerze mówiąc - zakończył Martin Odegaard.

