Media: Lukaku chce uciekać z Chelsea. Jest gotowy obniżyć pensję o połowę

Romelu Lukaku zeszłego lata po bardzo udanym sezonie opuścił Inter Mediolan i przeniósł się do Chelsea. Kibice i eksperci byli zdziwieni tym ruchem, ponieważ Belg był uwielbiany w stolicy Lombardii i nic nie wskazywało na to, że opuści klub. Lukaku świetnie sobie radził w Mediolanie. W 95 meczach dla mistrza Włoch strzelił 64 gole i zaliczył 16 asyst.

Liczono, że w Anglii poradzi sobie równie dobrze. Rzeczywistość okazała się jednak bolesna zarówno dla Chelsea, jak i samego zawodnika. Lukaku jest w Londynie tylko cieniem samego siebie z czasów gry w Serie A. W 22 do tej pory rozegranych spotkaniach Premier League snajper zdobył tylko pięć bramek. Dołożył jeszcze dwa trafienia w Lidze Mistrzów i trzy w FA Cup.

Romelu Lukaku jest gotów obniżyć pensję o połowę, by wrócić do Interu

Dlatego nie dziwi, że sam Lukaku jest już sfrustrowany swoją sytuacją w Chelsea i jest zdeterminowany, by powrócić do Włoch. Reprezentant Belgii miał już nawet prowadzić rozmowy z władzami Interu, by wrócić do byłego klubu. Jak donosi "The Sun", działacze początkowo nie brali takiego rozwiązania pod uwagę, jednak znaleźli sposób, by dojść do porozumienia.

Według doniesień brytyjskich dziennikarzy Lukaku będzie musiał zrezygnować ze swojej gigantycznej pensji. W Chelsea zarabia aż 325 tysięcy funtów tygodniowo. Gdyby miał wrócić do Interu, zamiast aktualnych 11 milionów funtów, miałby otrzymać "zaledwie" 5,5 miliona. To byłaby pensja niższa nawet od tej, którą miał podczas swojego okresu gry w Interze, gdy zarabiał ok. 7,4 miliona funtów rocznie.

To nadal nie rozwiązuje podstawowej kwestii. Romelu Lukaku nadal ma kontrakt z Chelsea, ważny do końca czerwca 2026 roku. Angielski klub będzie chciał z pewnością odzyskać pieniądze zapłacone za Belga - czyli blisko 100 milionów funtów. I nie wiadomo, czy Inter będzie stać, by wyciągnąć reprezentanta Belgii z londyńskiego klubu.