Ronaldo szykuje się do emerytury. Kupił działkę za 7 mln funtów. "Wszyscy o tym wiedzą"

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Cristiano Ronaldo. Portugalczyk poinformował w mediach społecznościowych o śmierci jego nowo narodzonego syna. W ostatniej kolejce Premier League uhonorował go w szczególny dla siebie sposób. Manchester United przegrał z Arsenalem 1:3. Ronaldo był zdobywcą jedynej bramki dla swojego zespołu i zadedykował ją właśnie zmarłemu synowi. Był to jednocześnie jego setny gol w Premier League.

Cristiano Ronaldo jest związany z Manchesterem United kontraktem do końca czerwca 2023 roku. Nie wiadomo, co zrobi Portugalczyk po tym czasie, choć dziennikarze TV 7 Dias podają, że 37-latek przygotowuje się już do zakończenia kariery.

Zwiastunem przygotowań do emerytury ma być kupno nieruchomości w Lizbonie w 2021 roku, która zdaniem "Marki" kosztowała Cristiano Ronaldo 6,5 miliona funtów. Ma to być najdroższe mieszkanie sprzedane w tym mieście. TV 7 Dias dodaje, że Portugalczyk wydał też siedem milionów funtów na dużą działkę w Quinta da Marinha na Riwierze. Informacje te potwierdza portugalski dziennik Correio da Manha.

W tym miejscu ma powstać luksusowa rezydencja. "Działka została niedawno ogrodzona. Tu ma zamieszkać z rodziną po zakończeniu kariery. Wszyscy w okolicy o tym wiedzą i oczywiście są szczęśliwi. Ronaldo to Ronaldo" - powiedziało źródło. Quinta da Marinha znajduje się pół godziny drogi od lotniska w Lizbonie i dziesięć minut od centrum nadmorskiego miasteczka Cascais, najważniejszego miejsca wypoczynku na wybrzeżu Lizbony.

Manchester United znajduje się obecnie na 6. miejscu w tabeli ze stratą sześciu punktów do czwartego Arsenalu. Do końca sezonu zostały cztery kolejki i w nich każdy punkt będzie na wagę złota, jeżeli zespół chce grać w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, że z Premier League pewne awansu do prestiżowych rozgrywek są cztery najlepsze zespoły w lidze. Aktualna pozycja Manchesteru gwarantuje mu występy w Lidze Europy. Z drugiej strony zespół Ralfa Rangnicka musi uważać na West Ham United (7. miejsce), który ma tylko dwa punkty mniej.