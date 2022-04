Arbiter rozwścieczył kibiców United. I jeszcze puścił "oczko" do Artety [WIDEO]

Wiele wskazuje na to, że walka o czwarte miejsce, gwarantujące grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, rozstrzygnie się pomiędzy Arsenalem a Tottenhamem. Przed rozpoczęciem 34. kolejki ligi angielskiej oba zespoły miały po 57 punktów, natomiast zespół prowadzony przez Antonio Conte ma rozegrany jeden mecz mniej. Arsenal wykonał swoje zadanie w weekend, wygrywając 3:1 z Manchesterem United.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy najmocniejsze strony Argentyny. Tym mogą zaskoczyć Polaków na MŚ

Błędy arbitra w meczu Arsenal - Man United. Po spotkaniu "puścił oko" do Mikela Artety

Arsenal okazał się lepszy od Manchesteru United w 34. kolejce Premier League i wygrał 3:1 po bramkach Nuno Tavaresa, Bukayo Saki oraz Granita Xhaki. Jedyne trafienie dla drużyny Ralfa Rangnicka zanotował Cristiano Ronaldo, który tym samym trafił po raz setny w lidze angielskiej i zadedykował gola zmarłemu synowi. Postawa sędziego Craiga Pawsona pozostawiała jednak wiele do życzenia, a pretensje mieli szczególnie kibice Manchesteru United.

W jednej z sytuacji Craig Pawson nie przyznał rzutu karnego dla United. Jadon Sancho znajdował się na skraju pola karnego i walczył z Cedrikiem Soaresem. Portugalczyk w pewnym momencie stracił równowagę i świadomie zagrał piłkę ręką, ale Pawson tego nie zauważył, a system VAR nie sprawdził tej sytuacji. Dodatkowo kibice Manchesteru United zwracają uwagę na to, że gol Granita Xhaki nie powinien był zostać uznany, ponieważ Eddie Nketiah w momencie strzału Szwajcara był na spalonym.

Tuż po zakończeniu spotkania Mikel Arteta podszedł do sędziego, aby podziękować mu za współpracę. Craig Pawson uścisnął rękę trenera Arsenalu, uśmiechnął się i puścił do niego oko. "Pawson to skorumpowany sędzia. Zgodzimy się z tym, że jest najlepszym piłkarzem Arsenalu w tym meczu?" - pisali kibice Man United na Twitterze. Mikel Arteta przyznał po meczu, że jego zespół miał trochę szczęścia. - To był mecz, w którym mieliśmy szczęście, a to też jest ważne - stwierdził Hiszpan.