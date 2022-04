Raz, dwa, trzy, cztery. Koncert Jesusa. Pomógł City zbić "piątkę" [WIDEO]

Manchester City walczy z Liverpoolem o mistrzostwo Anglii i oba zespoły dzieli zaledwie jeden punkt w tabeli. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę pozostaje także w grze o awans do finału Ligi Mistrzów i czeka go dwumecz z Realem Madryt. W ostatnich dniach na sile przybrały plotki, według których Erling Braut Haaland miał się już dogadać z Man City ws. indywidualnego kontraktu. Prawdopodobnie wówczas zostałby poświęcony Gabriel Jesus, który cieszy się zainteresowaniem Arsenalu. Brazylijczyk odpowiedział na to w najlepszy możliwy sposób. Zagrał prawdziwy koncert przeciwko Watfordowi.

Koncert Gabriela Jesusa w Premier League. Brazylijczyk z asystą i czterema golami w jednym meczu

Gabriel Jesus wyszedł w podstawowym składzie Manchesteru City na mecz z Watfordem w 34. kolejce Premier League. Beniaminek od samego początku był skazywany na pożarcie przez mistrza Anglii i stracił pierwszą bramkę już w czwartej minucie. Ołeksandr Zinczenko przyjął piłkę zagraną z prawego skrzydła przez Joao Cancelo i wstrzelił ją w pole karne, gdzie było kilku zawodników Man City. Z okazji skorzystał Gabriel Jesus, który nie dał okazji Benowi Fosterowi na skuteczną interwencję.

W 23. minucie Brazylijczyk trafił po raz drugi, uderzając piłkę głową po dośrodkowaniu Kevina De Bruyne. Pięć minut później Watford strzelił gola kontaktowego, ale od 34. minuty przewaga Manchesteru City znowu wynosiła dwa trafienia. Tym razem Jesus przejął futbolówkę blisko narożnika i zagrał do Rodriego, ustawionego przed polem karnym Watfordu, który pięknym uderzeniem sprawił, że lider ligi angielskiej schodził na przerwę z wynikiem 3:1.

Gabriel Jesus nie miał jednak dość. Na samym początku drugiej połowy napastnik został sfaulowany w polu karnym przez Bena Fostera i wykorzystał jedenastkę z dużym spokojem w 49. minucie. Były zawodnik Palmeiras brał udział w akcji Man City cztery minuty później po tym, jak Raheem Sterling przejął piłkę od pomocnika Watfordu. Jesus najpierw zagrał na prawą stronę do Kevina De Bruyne, a Belg idealnie obsłużył kolegę z zespołu, któremu pozostało wykonać wyrok na Fosterze.

Przed meczem z Watfordem bilans Gabriela Jesusa w tym sezonie Premier League wynosił trzy gole oraz osiem asyst. Teraz Brazylijczyk ma już na koncie siedem trafień oraz dziewięć asyst. Portal OptaJoe zauważył, że Jesus został drugim zawodnikiem w historii Premier League, który zdobył hat-tricka w meczu rozgrywanym w Dniu Świętego Jerzego, czyli 23 kwietnia, który jest angielskim świętem narodowym. Wcześniej dokonał tego Maxi Rodriguez w barwach Liverpoolu w spotkaniu z Birmingham City w 2011 roku.