Media: Antonio Ruediger zadecydował. Odchodzi z Chelsea

Antonio Ruediger jest podstawowym obrońcą drużyny Thomasa Tuchela, ale taki stan rzeczy utrzyma się tylko do lata. Wszystko dlatego, że Niemiec zadecydował, że latem, gdy wygaśnie jego obecna umowa z Chelsea, zmieni otoczenie na zasadzie wolnego transferu.

"The Athletic": Antonio Ruediger odejdzie latem z Chelsea

Według informacji "The Athletic" duży wpływ na taką decyzję Ruedigera mają miejsce sankcje nałożone na właściciela Chelsea, Romana Abramowicza. Dopóki rosyjski miliarder nie sprzeda klubu, ten nie może zaoferować żadnemu zawodnikowi kontraktu. A procedura ta nie jest nawet blisko finalizacji i niewiele wskazuje, by w najbliższych dniach to się zmieniło.

Pierwszą propozycję nowego kontraktu od Chelsea Ruediger otrzymał w sierpniu, ale była ona na tyle niska, że została uznana za obraźliwą przez otoczenie Niemca, będącego jednym z najsłabiej opłacanych piłkarzy Chelsea (90 tys. funtów tygodniowo). Tym bardziej, że również latem Chelsea dała pozyskanemu z Interu Mediolan Romelu Lukaku pensję o wysokości aż 340 tys. funtów tygodniowo.

Po czterech miesiącach strony się zbliżyły. Chelsea oferowała w lutym Ruedigerowi czteroletnią umowę o tygodniówce w wysokości 230 tys. funtów, chcąc ustanowić go najlepiej opłacanym obrońcą w historii klubu. To wciąż było mniej niż to, co proponowały Niemcowi inne kluby, od których Ruediger mógł liczyć nawet na 290 tys. funtów tygodniowo. Wśród zainteresowanych niemieckim obrońcą klubów są Real Madryt, PSG, Barcelona, Juventus czy Bayern Monachium.

Ruediger był skłonny pozostać w Chelsea za mniejsze pieniądze, ale problemy właścicielskie klubu sprawiły, że Niemiec odejdzie z klubu. Oprócz tego, że nie wiadomo, kiedy sprzedaż Chelsea zostanie sfinalizowana, nie jest powiedziane, że nowi właściciele utrzymaliby ofertę nowej umowy dla 29-letniego Niemca.

Faworytem do pozyskania Antonio Ruedigera w ostatnich dniach stał się Real Madryt, który latem chce dokonać trzech transferów. Marzeniem "Królewskich" jest oczywiście gwiazda PSG Kylian Mbappe, a oprócz niego i Ruedigera, na Santiago Bernabeu miałby trafić także pomocnik AS Monaco Aurelien Tchouameni.