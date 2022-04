Rewolucja w Manchesterze United pod wodzą nowego trenera. 200 mln funtów i 12 odchodzi

Wszystko wskazuje na to, że Manchester United będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o sezonie 2021/2022. Drużyna z Old Trafford znów całkowicie zawodzi kibiców i w ostatnich tygodniach prezentuje się fatalnie. Ambicje były bardzo wysokie, szczególnie że latem w klubie pojawił się Crisitano Ronaldo, ale ostatecznie może się skończyć nawet brakiem awansu do Ligi Mistrzów.

Manchester United zajmuje obecnie dopiero szóste miejsce w tabeli Premier League z trzypunktową stratą do czwartego Tottenhamu. Drużyna prowadzona przez Ralfa Rangnicka ma jednak jedno spotkanie rozegrane więcej, więc ta strata może jeszcze wzrosnąć. Natomiast nic nie wskazuje na to, aby zawodnicy United mieli argumenty do jej odrobienia.

Wielka rewolucja w Manchesterze United. 200 milionów funtów dla ten Haga

Po całkowicie nieudanym sezonie na Old Trafford ma zostać przeprowadzona wielka rewolucja. W czwartek oficjalnie poinformowano, że nowym trenerem Manchesteru United zostanie Erik ten Hag. To właśnie Holender będzie odpowiedzialny za wprowadzenie zmian w kadrze, a według dziennika "The Mirror" dostanie na ten cel aż 200 milionów funtów.

Priorytetem dla United na letnie okienko transferowe mają być dwaj reprezentanci Anglii - Harry Kane i Declan Rice. Obie transakcje mogą się jednak okazać bardzo trudne do przeprowadzenia, szczególnie że "Czerwone Diabły" najprawdopodobniej nie zagrają w Lidze Mistrzów. W przypadku fiaska negocjacji władze klubu mają przygotowane tańsze opcje, a są nimi Darwin Nunez z Benfiki Lizbona i Ruben Neves z Wolverhampton.

Jednak zanim w klubie pojawią się nowi zawodnicy, aż 12 może się z nim pożegnać. Chodzi przede wszystkim o szóstkę, która prawdopodobnie nie przedłuży kontraktów obowiązujących tylko do końca czerwca (Paul Pogba, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Juan Mata, Lee Grant). Do nich dojdzie jeszcze sześciu piłkarzy, których nie ma w swoich planach Erik ten Hag (Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Phil Jones, Alex Telles, Anthony Martial, Marcus Rashford). Drugą szansę ma dostać za to Donny van de Beek, który dobrze się zna z holenderskim szkoleniowcem jeszcze z czasów gry w Ajaksie. Dzięki temu pozycja wypożyczonego obecnie do Evertonu 25-latka ma znacznie wzrosnąć.