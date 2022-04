Erling Haaland blisko Manchesteru City, ale ma problemy zdrowotne

Nie Real Madryt, nie FC Barcelona, a Manchester City ma być nowym klubem Erlinga Haalanda.Jak donosi "Daily Mail", piłkarz miał porozumieć się z klubem w sprawie nowego kontraktu i latem napastnik opuści Borussię Dortmund. Klub z Manchesteru zapłaci BVB klauzulę odstępnego, która wynosi 75 milionów euro (63 miliony funtów).

Haaland dał zielone światło. Wstępne porozumienie z Manchesterem City

Kibice City nie tylko czekają na przyjście napastnika, ale też mają sporo obaw o jego zdrowie. Haaland w tym sezonie opuścił dziesięć spotkań z powodu problemów mięśniowych. Fani szczególnie obawiają się o kostkę piłkarza, której urazu nabawił się podczas meczu reprezentacji Norwegii 29 marca. I choć wydawało się, że wszystko jest z nią w porządku, cień na sytuację zdrowotną Norwega rzucił Marco Rose.

Trener BVB przed meczem z VfL Wolfsburg (16 kwietnia) wyznał mediom, że Haaland "nie jest jeszcze wolny od bólu" i "przed meczem może wziąć małą tabletkę". Oprócz tego gracz nie chciał poddać się rezonansowi magnetycznemu. Dlaczego? Według dziennikarzy z niemieckiej gazety "WAZ" może mieć to związek z nadchodzącym transferem.

Mimo to, Haaland wystąpił w ostatnim meczu z Wolfsburgiem (6:1) i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Gracz zagrał w tym spotkaniu od początku do końca, co może nieco uspokoić błękitną część Manchesteru. Norweg rozegrał w tym sezonie 26 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 25 bramek. Łącznie w barwach Borussii trafił do siatki 82 razy w 85 spotkaniach.