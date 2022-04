Scholes chce, by Manchester United spadł jeszcze bardziej. "Oglądanie tego jest obrzydliwe"

Manchester United do końca sezonu w Premier League rozegra jeszcze pięć spotkań. Przeciwnikami zespołu z Old Trafford będą kolejno: Arsenal, Chelsea, Brentford, Brighton oraz Crystal Palace. Na ten moment piłkarze Ralfa Rangnicka zajmują szóstą lokatę i wciąż zachowują szanse na awans do europejskich pucharów. Zdaniem legendy klubu, Paula Scholesa dla zespołu lepiej byłoby nie awansować do rozgrywek międzynarodowych i skupić się na odbudowie drużyny.

"Zasmucony tym, co się dzieje" Paul Scholes o Manchesterze United

United przegrało we wtorek 0:4 z Liverpoolem, a po spotkaniu wymowne słowa na swoim Instagramie opublikował legendarny piłkarz angielskiej drużyny, Paul Scholes. Anglik stwierdził, że klub powinien na ten moment zadowolić się ósmym miejscem w tabeli i dać czas na odbudowę Erikowi ten Hagowi, który przejmie zespół od nowego sezonu. - Zakończcie sezon na ósmym miejscu i dajcie temu człowiekowi czas, którego on potrzebuje. Zasmucony tym, co się dzieje, klub nie do poznania - napisał Scholes na swoim profilu.

Ten Hag stanie przed zadaniem przywrócenia Manchesteru United na dobre tory. Zdaniem Scholesa, jeśli zespół nie awansuje do europejskich pucharów, może to zagrać na ich korzyść. Piłkarze nie będą bowiem tracić czasu na podróże i rozgrywanie większej liczby spotkań, a sztab będzie mógł skupić się na spokojnym treningu i odbudowie zespołu.

"Muszą dać trochę wysiłku"

Legenda Manchesteru United w programie "Premier League Predictions" zaznaczył również, że oglądanie aktualnej gry zespołu jest "obrzydliwe" oraz że złościł się oglądając poczynania piłkarzy Ralfa Rangnicka w tym sezonie. Zdaniem byłego piłkarza teraz pozostał już tylko smutek.

- Straciłem trochę gniewu na to. Teraz, czuję się zasmucony, nie jest to wspaniałe do oglądania - powiedziała legenda United i dodała, że w takim miejscu obecnie się znajduje klub - Ich fani przebyli długą drogę, a oglądanie ich jest obrzydliwe. Ale to jest miejsce, w którym klub jest w tej chwili. Muszą dać trochę wysiłku, ich fani przychodzą tutaj dla nich - zaznaczył Scholes.