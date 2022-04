Harry Maguire w akcji. Piłkarz za 87 mln funtów. "Nie do przyjęcia"

Postawa Manchesteru United nie tylko w ostatnim spotkaniu z Liverpolem, ale w całym sezonie pozostawia wiele do życzenia. Mimo tak słabej gry zespół prowadzony przez Ralfa Rangnicka traci zaledwie trzy punkty do czwartego Tottenhamu, zajmującego miejsce premiowane awansem do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. "To najgorsza drużyna United w historii Premier League, w pełni zasługująca na przyśpiewkę kibiców: nie nadajecie się do noszenia koszulki. Poddanie się Liverpoolowi jest najbardziej bezdusznym przykładem tego" - pisał "Manchester Evening News".

"Popisy" Harry'ego Maguire'a w hicie Premier League. "Nie do przyjęcia"

Harry Maguire wyprowadził Manchester United po raz 35. w tym sezonie w roli kapitana. Anglik momentami podejmował irracjonalne decyzje, które odbijały się na grze w defensywie. Przed pierwszym golem Liverpoolu Maguire ruszył do przodu, zostawiając sporo przestrzeni napastnikom rywali, co wykorzystał Luis Diaz. Podobnie było, chociażby przy golu na 0:4, gdzie Maguire był ustawiony wyżej, dzięki czemu Diogo Jota bez problemu obsłużył Mohameda Salaha. Mimo klęski Maguire nie stawił się na wywiad pomeczowy.

Postawę Harry'ego Maguire'a otwarcie skrytykował Roy Keane w studiu "Sky Sports". - Byłem zły na początku sezonu, teraz ogarnia mnie smutek. Patrzysz na drużynę, a tam brakuje zaangażowania, serca do walki, liderów. To smutne. Staraliśmy się dać Maguire'owi nieco dobrego PRu w studiu. Ale ostatni gol, jego podania i gra w obronie... To jest nie do przyjęcia - mówił były zawodnik Man United. Podobnie wypowiadał się Gary Neville. - Nigdy nie widziałem, żeby drużyna była tak niestabilna w przeciągu ostatnich 40 lat - przyznał.

Niewykluczone, że Manchester United postara się zastąpić Harry'ego Maguire'a w trakcie letniego okna transferowego. Ralf Rangnick przyznał po meczu z Liverpoolem, że drużynie potrzeba nawet dziesięciu nowych zawodników. - Zanim zakontraktujesz nowych graczy, musisz mieć świadomość, jak chcesz grać. Ta drużyna potrzebuje przebudowy - mówił niemiecki szkoleniowiec.