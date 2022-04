Romano mówi o przyszłości Cristiano Ronaldo. "Chodzi tylko o projekt"

Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United przed rozpoczęciem tego sezonu. Wciąż nie wiadomo, czy nie będzie to tylko jeden sezon gry Portugalczyka w tym klubie i latem znów zdecyduje się na transfer. Zarzuca się napastnikowi, że zbyt rzadko udziela się w pressingu, a jego egoizm potrafi zrujnować wspólny wysiłek kolegów. Coraz więcej mówi się o jego potencjalnym transferze. 37-latek jest m.in. kuszony przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych.

"To nie jest tak, że wtedy Cristiano nie będzie szczęśliwy i będzie chciał opuścić klub"

Manchester United latem będzie musiał kupić nowego napastnika. W trakcie tego sezonu stracił Masona Greenwooda, a latem odejdzie też Urugwajczyk Edinson Cavani. Nowy transfer nie będzie jednak problemem dla Cristiano Ronaldo, który znany jest też z tego, że chciałby grać w każdym meczu.

- Cristiano wie, że nie może rozegrać 38 meczów w lidze, a następnie co tydzień grać w Lidze Europy i innych rozgrywkach. Wie, że Manchester United potrzebuje kolejnego napastnika i że nie może być jedynym. Oczywiście Cristiano zawsze chce czuć się ważny. Ale to nie znaczy, że będzie grał w każdym meczu. Wie, że są kontuzje i inne problemy. Jest wiele różnych ważnych rzeczy, gdy chodzi o topowy klub, taki jak Manchester United - powiedział Fabrizio Romano, znany włoski dziennikarz dla The United Stand.

Przekonuje on, że przyszłość Portugalczyka w Manchesterze United zależy od tego, jaki projekt na kolejne lata przedstawi mu klub.

- Nie będzie problemu, jeśli Manchester United podpisze kolejnego napastnika. To nie jest tak, że wtedy Cristiano nie będzie szczęśliwy i będzie chciał opuścić klub. Chodzi tylko o projekt Manchesteru United. Cristiano Ronaldo chce wiedzieć, co dzieje się w United, zanim powie: kontynuujemy go razem, lub odchodzę - przyznaje Romano.

Wiele może wyjaśnić się, jak Manchester United ogłosi nazwisko nowego trenera.

- Sytuacja jest teraz spokojna, a Cristiano nie chce teraz stwarzać problemów klubowi. Musimy poczekać. Projekt z Erikiem ten Hagiem może nadejść za kilka dni lub tygodni. Co to będzie oznaczać dla Cristiano Ronaldo? Dopiero wtedy dojdzie do rozmowy zawodnika z menadżerem i zapadnie wspólna decyzja. Teraz nic nie zostanie ogłoszone - dodaje Romano.

Cristiano Ronaldo w tym sezonie zagrał w 34 meczach. Zdobył osiemnaście bramek i miał trzy asysty.

Po 31 kolejkach Premier League zespół prowadzony przez Ralfa Rangnicka zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli z 23 punktami straty do Manchesteru City. Manchester United odpadł również w III rundzie Pucharu Ligi, przegrywając 0:1 z West Hamem United oraz w IV rundzie Pucharu Anglii, odpadając z grającym w Championship (II poziom rozgrywkowy) Middlesbrough. A z Ligi Mistrzów Manchester United odpadł w 1/8 finału po dwumeczu z Atletico Madryt.

Manchester United w końcówce sezonu stoi też przed trudnym zadaniem nawet wywalczenia sobie miejsca w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Do czwartego Tottenhamu traci bowiem aż sześć punktów.