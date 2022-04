Wielka przemiana Kulusevskiego. Conte przeprowadził rewolucję w życiu piłkarza

Dejan Kulusevski zachwyca od samego początku występów w barwach Tottenhamu. Dziennikarze "Daily Mail" dotarli do tego, co się przyczyniło do wystrzału formy Szweda. Spory wpływ na lepszą grę Kulusevskiego miał trener Antonio Conte.

3 Fot. Barrington Coombs / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl