Moder przejdzie operację w Anglii. Polak jak Van Dijk

Jakub Moder zerwał więzadła krzyżowe w trakcie meczu Brighton z Norwich City. Polski pomocnik pojawił się na boisku w 83. minucie, ale cztery minuty później leżał już na murawie i zwijał się z bólu. Jak długa przerwa czeka Modera od gry? - Pół roku to jednak minimum, niezależnie od metody. Tyle należy odczekać przed wznowieniem treningów z pełnym obciążeniem - tłumaczy dr Robert Śmigielski, specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii na łamach Sport.pl. PZPN chciał ściągnąć Modera do sprawdzonej kliniki w Poznaniu, ale Brighton nie wyraziło zgody.

Operacja Modera jednak nie odbędzie się we Włoszech. Polak trafi do tego samego specjalisty, co Virgil van Dijk

Do tej pory wszystko wskazywało na to, że operacja rekonstrukcji więzadeł krzyżowych u Jakuba Modera odbędzie się we Włoszech u prof. Paolo Marianiego w klinice Villa Stuart. Włoski lekarz uchodzi za specjalistę w tym zakresie i dawniej operował m.in. Arkadiusza Milika, Bartosza Kapustkę czy Macieja Makuszewskiego. Ostatecznie Brighton zmieniło swoją decyzję, co podaje portal meczyki.pl. Tomasz Włodarczyk zdradził w programie "International Level", że operację Modera przeprowadzi dr Andy Williams.

Brytyjski chirurg także uchodzi za specjalistę w rekonstrukcji więzadeł krzyżowych i zajmuje się tym od ponad 20 lat. Anglik pomagał dojść do pełnej sprawności m.in. Virgilowi van Dijkowi, Sadio Mane czy Łukaszowi Fabiańskiemu. Dr Williams jest założycielem Fortius Clinic w Londynie i poza piłkarzami zajmował się też lekkoatletami czy graczami rugby.

Dr Andy Williams, poza rekonstrukcją więzadeł krzyżowych, zajmie się też łąkotką Jakuba Modera. To jest dosyć często spotykana sytuacja w przypadku tego typu kontuzji. - Poza tym najczęściej obrywają pozostałe więzadła i części kostne kolana - dodaje dr Robert Śmigielski.

Brytyjskie media informowały kilka tygodni temu, że Roger Johnson, były piłkarz występujący w Premier League pozwał chirurga w styczniu 2017 roku za zbyt "agresywną operację" po zdarciu łąkotki w lewym kolanie. Lekarz miał doprowadzić do dużego pęknięcia troczka przyśrodkowego w stawie kolanowym, przez co zawodnik musiał przedwcześnie zakończyć karierę. Williams domaga się miliona funtów odszkodowania, a proces w Sądzie Najwyższym odbędzie się jeszcze w tym roku.