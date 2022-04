Były piłkarz Liverpoolu oburzony zachowaniem Ronaldo. "Myśli, że jest bogiem"

Cristiano Ronaldo nie znosi porażek i nie reaguje dobrze na niepowodzenia. Portugalczyk był wściekły po porażce Manchesteru United z Evertonem (0:1) w 32. kolejce Premier League i wytrącił telefon z rąk jednego z kibiców. "Chciałbym przeprosić za mój wybuch i jeśli to możliwe, zaprosić tego kibica do obejrzenia meczu na Old Trafford, jako znak fair play i sportowej rywalizacji" - napisał Ronaldo na Instagramie po meczu, zwracając się do poszkodowanego kibica. Taki gest jednak nie załatwi sprawy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Bartnikowi trzeba dać czas. Na pewno ma ciekawe pokolenie"

Były piłkarz Liverpoolu krytykuje Cristiano Ronaldo. "Myśli, że jest bogiem"

Wytrącenie kibicowi telefonu z rąk i rozbicie go o posadzkę znajdującą się na Goodison Park jest powodem krytykowania Cristiano Ronaldo po meczu z Evertonem. Oburzeni są nie tylko kibice czy dziennikarze, ale też byli piłkarze. Jednym z nich był Jose Enrique, występujący w Liverpoolu w latach 2011-2016. "Ja zawsze to powtarzałem. Nie lubię Ronaldo, bo myśli, że jest bogiem i może robić, co mu się żywnie podoba. To oczywiście nie znaczy, że nie jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii, ale nie lubię go jako osobę" - napisał Hiszpan na Twitterze.

Czy Cristiano Ronaldo czekają jakieś konsekwencje po tym zdarzeniu? Nie należy tego wykluczać, ponieważ cała sprawa trafiła na policję. Sarah Kelly, matka 14-latka przekonuje w rozmowie z portalem "ECHO", że jej syn został zaatakowany. - To chłopiec z autyzmem i został zaatakowany przez piłkarza, tak postrzegam to jako mama. Płakałam, byłam wstrząśnięta, Jacob był w kompletnym szoku – jest autystyczny ma też dyspraksję (upośledzenie koordynacji ruchowej – red.), więc tak naprawdę nie przetrawił tego, co się działo - opowiadała kobieta.

Porażka Manchesteru United w ostatnim meczu sprawia, że zespół prowadzony przez Ralfa Rangnicka oddala się od czwartego miejsca, gwarantującego grę w Lidze Mistrzów. Obecnie okupuje je Tottenham, który ma sześć punktów przewagi nad Manchesterem United, a w ostatnim meczu wygrał aż 4:0 z Aston Villą.