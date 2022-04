Benfica wyceniła Nuneza na 113 mln funtów. Anglicy już zacierają ręce

Darwin Nunez to gwiazda Benfiki Lizbona. 22-letni napastnik zagrał w 24 meczach ligi portugalskiej i strzelił w nich 24 gole. Do jego dorobku z tego sezonu trzeba doliczyć też trafienia w Lidze Mistrzów (5) oraz dwa w Pucharze Ligi Portugalskiej. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do końca czerwca 2025 roku, jednak według brytyjskich mediów może on opuścić Lizbonę znacznie wcześniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Klasowe zachowanie Guardioli i Kloppa po hicie. "Bardzo go szanuję" [WIDEO]

Manchester United i Arsenal zainteresowani Nunezem. Kwota? Co najmniej 113 milionów

Brytyjskie media piszą, że Benfica Lizbona ustaliła, za ile będzie gotowa sprzedać Darwina Nuneza. Kwota odstępnego wynosi 127 milionów funtów, a więc przy aktualnym kursie jest to około 152 mln euro. Powołując się na doniesienia "The Sun", Portugalczycy będą w stanie zejść nieco z ceny, choć nie będzie to duża różnica. Źródło podaje, że Benfica weźmie pod uwagę oferty za minimum 113 mln funtów (ok. 135 mln euro).

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jednym z zainteresowanych klubów, o którym mówiono już wcześniej jest West Ham United. Według mediów londyńczycy oferują 67 milionów funtów, ale to prawdopodobnie zbyt mało, aby skłonić Benficę do negocjacji.

"The Sun" i ESPN podają z kolei, że faworytami do sprowadzenia Nuneza, są Arsenal oraz Manchester United. Oba kluby potrzebują bowiem napastnika na kolejny sezon. - Co o nim sądzę? Sądzę, że Darwin to świetny piłkarz z ogromną jakością. Bardzo pomógł drużynie, ale to działa w dwie strony. Jest młodym zawodnikiem z dużym potencjałem - mówił o 22-latku trener Benfiki, Nelson Verissimo cytowany przez "The Sun". Szkoleniowiec dodał też, że w końcu nadejdzie dzień, w którym Nunez będzie musiał opuścić Lizbonę i nie wyklucza, że stanie się to w najbliższej przyszłości.

Media: Roman Abramowicz chce kupić Valencię

Benfica Lizbona zajmuje obecnie 3. miejsce w lidze portugalskiej ze stratą 15 punktów do lidera - FC Porto i dziewięciu do Sportingu Lizbona. Aktualna pozycja zapewnia klubowi awans do eliminacji do Ligi Mistrzów. W bieżącym sezonie Benfica dotarła do ćwierćfinału LM. W pierwszym meczu przegrała z Liverpoolem 1:3. Rewanż odbędzie się w środę, 13 kwietnia.