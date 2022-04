Klasowe zachowanie Guardioli i Kloppa po hicie. "Bardzo go szanuję" [WIDEO]

Hitowy pojedynek 32. kolejki Premier League niewiele wyjaśnił w kontekście walki o mistrzostwo Anglii. Po remisie 2:2 Manchester City w dalszym ciągu ma tylko jeden punkt przewagi nad Liverpoolem, a obie ekipy do końca rozgrywek rozegrają jeszcze po siedem meczów.

Miłe obrazki po hicie na Etihad Stadium

Choć stawka tego meczu była bardzo wysoka, trenerzy obu drużyn zachowali się jak na menedżerów tej klasy przystało. Nie oznacza to jednak, że zarówno Klopp, jak i Guardiola nie przeżywali wydarzeń boiskowych. Kamera uchwyciła między innymi moment z początku pierwszego połowy, kiedy to gola na 2:2 strzelił Sadio Mane.

Po końcowym gwizdku również można było dostrzec, że obaj menedżerowie darzą się dużym szacunkiem. Juergen Klopp i Pep Guardiola podziękowali sobie za rywalizację - Hiszpan podszedł do Niemca, przybił mu "piątkę" i serdecznie go wyściskał. Takie obrazki dobitnie pokazują, że trenerzy dwóch najlepszych angielskich drużyn doceniają drugą stronę.

Guardiola docenia klasę Kloppa

Klasa Guardioli uwidoczniła się również na pomeczowej konferencji prasowej. Hiszpan w samych superlatywach wypowiadał się na temat Niemca. - Nie wiem, czy Juergen mnie szanuje, ale szanuję go bardzo. On sprawia, że jestem lepszym trenerem. Jego drużyny są pozytywne, agresywne, chcą atakować. Staram się go naśladować - mówił.

W najbliższą sobotę oba zespoły staną naprzeciw siebie ponownie, tym razem w półfinale Pucharu Anglii. - Nie jesteśmy przyjaciółmi. Nie jemy razem kolacji. Kiedyś zrobimy to w galerii sław... Bardzo go szanuję, ale on wiem, że w sobotę, w półfinale Pucharu Anglii, spróbujemy go pokonać - podsumował Guardiola.