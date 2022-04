Robin van Persie może nie dostać pozwolenia na pracę. Cios dla Manchesteru United

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, Erik ten Hag jest uważany za faworyta do zastąpienia tymczasowego trenera Ralfa Rangnicka. Holender ma obecnie większe szanse na zatrudnienie od Mauricio Pochettino, który przez pewien czas również był rozpatrywany w kontekście pracy na Old Trafford.

W związku z tym, że w Manchesterze panuje coraz większe przekonanie, iż ten Hag zgodzi się na warunki przedstawione przez klub, już teraz podejmowane są wysiłki, aby jego sztab również był odpowiednio jakościowy. "Czerwone Diabły" chcą, aby współpracownicy 52-latka mieli wiedzę i doświadczenie w Premier League.

Robin van Persie jest jednym z głównych kandydatów do powrotu na Old Trafford. Problemem jest jednak fakt, że on, jak i sam ten Hag muszą mieć na uwadze obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy po Brexicie. Oznaczają one, że wszyscy zagraniczni gracze i sztab szkoleniowy muszą uzyskać Zwolnienie Organu Zarządzającego (GBE), aby pracować w Anglii.

Van Persie może mieć problem z uzyskaniem pozwolenia na pracę

Według brytyjskich mediów, brak doświadczenia w pracy trenerskiej na najwyższym poziomie może sprawić, że były zawodnik Arsenalu i Manchesteru United może mieć problem w trakcie procesu aplikacyjnego. Odpowiednio długi okres pracy na tym stanowisku jest jednym z czynników ułatwiających zdobycie stosownego pozwolenia.

Van Persie, który w latach 2012-2015 rozegrał 105 meczów w barwach "Czerwonych Diabłów" i strzelił 58 goli, od maja 2020 roku jest członkiem sztabu w Feyenoordzie Rotterdam. Początkowo pełnił nieformalną rolę asystenta, skupiając się na szkoleniu napastników pod okiem byłego trenera Dicka Advocaata.

Od maja 2021 roku Van Persie trenował drużynę Feyenoordu do lat 16 i pracował u boku głównego trenera Arne Slota z pierwszą drużyną podczas dni treningowych, ale były reprezentant Holandii nie jest w stanie wskazać na długi okres doświadczenia w trenowaniu na wyższych szczeblach. W związku z tym Angielski Związek Piłki Nożnej może nie być w stanie przyznać mu GBE.